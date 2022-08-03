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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 сер, 2022 10:01
sequence написав: hume написав:
..вплоть до 18ого года можно было много чего купить по старым ценам, сейчас же ситуация противоположная, куда не кинься все переписали цены согласно курсу, з запасом.
ну а что нам, бедным продавцам стройматериалов делать предлагаете? Курс растет, цены у поставщиков растут, персонал - кто в армии, кто за границей (девочки), логистические цепочки нарушены, с Китая везти квест тот еще и т.д. и т.п.
Вы же видите только верхушку айсберга - это цены.
)))))
А що робити мутрому нароту, який прогаласував за пацифіста і 8 років не готувався до війни????
Прийшла пора платити по рахункам.
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Додано: Сер 03 сер, 2022 10:09
hume написав: Vlad442 написав:
Вважаєте, що завтра ремонт буде дешевше? Чи техніка подешевшає?
Ціна оренди то таке, з часом вирівняються. У 15 було вигідно робити ремонти (дешеві робітники), чи вкладатись в новобудову. Зараз новобудова не варіант. Техніку міняти зараз не час, але ремонт - чому ні?
Я в 15 ом году не видел, чтоб продавцы стройматериалов и прочего так бодро переписывали цены. Сам прошел не через один ремонт, но вплоть до 18ого года можно было много чего купить по старым ценам, сейчас же ситуация противоположная, куда не кинься все переписали цены согласно курсу, з запасом так сказать
Все так, але ціни робітників не зросли. Ціни матеріалів навряд чи будут дешевше. Коли треба
, можна зараз робити ремонт, принаймні чернові роботи, де велика частка труда та небагато витрат на матеріали.
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Vlad442
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Додано: Сер 03 сер, 2022 10:33
Vlad442 написав: hume написав: Vlad442 написав:
Вважаєте, що завтра ремонт буде дешевше? Чи техніка подешевшає?
Ціна оренди то таке, з часом вирівняються. У 15 було вигідно робити ремонти (дешеві робітники), чи вкладатись в новобудову. Зараз новобудова не варіант. Техніку міняти зараз не час, але ремонт - чому ні?
Я в 15 ом году не видел, чтоб продавцы стройматериалов и прочего так бодро переписывали цены. Сам прошел не через один ремонт, но вплоть до 18ого года можно было много чего купить по старым ценам, сейчас же ситуация противоположная, куда не кинься все переписали цены согласно курсу, з запасом так сказать
Все так, але ціни робітників не зросли. Ціни матеріалів навряд чи будут дешевше. Коли треба
, можна зараз робити ремонт, принаймні чернові роботи, де велика частка труда та небагато витрат на матеріали.
Для себе - можна закінчити ремонт.
Починати - немає жодного сенсу, ні для себе, ні для орендарів.
Що буде через півроку - ніхто не знає. Скільки нулів у рахунках, які повинний оплатити мутрий нарот??? Не меньше, ніж нулів серед найвищого керівництва держави.
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Додано: Сер 03 сер, 2022 10:37
sequence написав: hume написав:
..вплоть до 18ого года можно было много чего купить по старым ценам, сейчас же ситуация противоположная, куда не кинься все переписали цены согласно курсу, з запасом.
ну а что нам, бедным продавцам стройматериалов делать предлагаете? Курс растет, цены у поставщиков растут, персонал - кто в армии, кто за границей (девочки), логистические цепочки нарушены, с Китая везти квест тот еще и т.д. и т.п.
Вы же видите только верхушку айсберга - это цены.
Я вижу то, что может помешать начать ремонт. Просто Влад приводит аналогию с 15 ым годом, когда большинство стройматериалов, предметов интерьера и тд продавалось по старым ценам и было очень выгодно строится. Сейчас смысла вообще нет, если нужно жилье проще подождать год и откупить Макса прелесть по -50%., Ну или что то похожее.
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hume
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Додано: Сер 03 сер, 2022 10:42
hume написав: sequence написав: hume написав:
..вплоть до 18ого года можно было много чего купить по старым ценам, сейчас же ситуация противоположная, куда не кинься все переписали цены согласно курсу, з запасом.
ну а что нам, бедным продавцам стройматериалов делать предлагаете? Курс растет, цены у поставщиков растут, персонал - кто в армии, кто за границей (девочки), логистические цепочки нарушены, с Китая везти квест тот еще и т.д. и т.п.
Вы же видите только верхушку айсберга - это цены.
Я вижу то, что может помешать начать ремонт. Просто Влад приводит аналогию с 15 ым годом, когда большинство стройматериалов, предметов интерьера и тд продавалось по старым ценам и было очень выгодно строится. Сейчас смысла вообще нет, если нужно жилье проще подождать год и откупить Макса прелесть по -50%., Ну или что то похожее.
Я не собираюсь скидывать ни доллара. После войны это будет совсем другая страна. "Нас сделают богатыми хотим мы этого или нет" (с)
Кстати, в моем доме продолжаются ремонты огромных квартир. В т.ч. 2х этажного пентхауса. Честно говоря такой оптимиз ту мач даже для меня.
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airmax78
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Додано: Сер 03 сер, 2022 10:59
hume написав:
Я вижу то, что может помешать начать ремонт. Просто Влад приводит аналогию с 15 ым годом, когда большинство стройматериалов, предметов интерьера и тд продавалось по старым ценам и было очень выгодно строится. Сейчас смысла вообще нет, если нужно жилье проще подождать год и откупить Макса прелесть по -50%., Ну или что то похожее.
Полной аналогии с 15-ым нет. Разве что то, что завтра будет дороже. В Америке/Европе делают простые ремонты не потому что они не эстеты, а потому что это дорого, оплата часа высокая. После войны в Киеве в любом случае будет Европа.
Вот у меня на руках сгоревшая квартира в простреливемом районе. Думаю, начать ремонт, или ждать. Если ждать, то чего? И, кстати, не все подорожало по курсу. Я в счет будущих ремонтов (или спекуляции) купил 10 бухт запорожского провода, который подорожал в гривне на 10...15% после начала войны.
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Vlad442
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Додано: Сер 03 сер, 2022 11:03
airmax78 написав: hume написав: sequence написав:
ну а что нам, бедным продавцам стройматериалов делать предлагаете? Курс растет, цены у поставщиков растут, персонал - кто в армии, кто за границей (девочки), логистические цепочки нарушены, с Китая везти квест тот еще и т.д. и т.п.
Вы же видите только верхушку айсберга - это цены.
Я вижу то, что может помешать начать ремонт. Просто Влад приводит аналогию с 15 ым годом, когда большинство стройматериалов, предметов интерьера и тд продавалось по старым ценам и было очень выгодно строится. Сейчас смысла вообще нет, если нужно жилье проще подождать год и откупить Макса прелесть по -50%., Ну или что то похожее.
Я не собираюсь скидывать ни доллара. После войны это будет совсем другая страна. "Нас сделают богатыми хотим мы этого или нет" (с)
Кстати, в моем доме продолжаются ремонты огромных квартир. В т.ч. 2х этажного пентхауса. Честно говоря такой оптимиз ту мач даже для меня.
Це не оптимізм, а інтелектуальна обмеженість представників їліти.
Вони навіть не знають, для кого роблять той ремонт(((
Ви ще не продали свою прелєсць "за скільки дають"?
Поспішайте, через півроку дадуть половину.
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Додано: Сер 03 сер, 2022 11:04
airmax78 написав:
Кстати, в моем доме продолжаются ремонты огромных квартир. В т.ч. 2х этажного пентхауса. Честно говоря такой оптимиз ту мач даже для меня.
Рахую, що активи треба тримати у тонусі. Коли є об'єкт, треба щоб він був зі "шторами", тому розумію цих людей, які мають закінчити що почали.
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Vlad442
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Додано: Сер 03 сер, 2022 11:05
hume написав: sequence написав: hume написав:
..вплоть до 18ого года можно было много чего купить по старым ценам, сейчас же ситуация противоположная, куда не кинься все переписали цены согласно курсу, з запасом.
ну а что нам, бедным продавцам стройматериалов делать предлагаете? Курс растет, цены у поставщиков растут, персонал - кто в армии, кто за границей (девочки), логистические цепочки нарушены, с Китая везти квест тот еще и т.д. и т.п.
Вы же видите только верхушку айсберга - это цены.
Я вижу то, что может помешать начать ремонт. Просто Влад приводит аналогию с 15 ым годом, когда большинство стройматериалов, предметов интерьера и тд продавалось по старым ценам и было очень выгодно строится. Сейчас смысла вообще нет, если нужно жилье проще подождать год и откупить Макса прелесть по -50%., Ну или что то похожее.
ситуация поменялась. В 2015 году нефть упала в 3-4 раза, потянула за собой газ, прочую энергию и сырье.
Сейчас ситуация полностью противоположная: с начала войны все это не то что у нас - в мире подорожало. Жаль, нет Зрадио, он бы красивым графиком проиллюстрировал. Поверьте на слово
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sequence
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