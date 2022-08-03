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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2284228522862287
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 11:18

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Кстати, в моем доме продолжаются ремонты огромных квартир. В т.ч. 2х этажного пентхауса. Честно говоря такой оптимиз ту мач даже для меня.

Рахую, що активи треба тримати у тонусі. Коли є об'єкт, треба щоб він був зі "шторами", тому розумію цих людей, які мають закінчити що почали.

Не сипьте сіль на рану. Відсутність штор не дає мені заспокоїтись. Ніби пішов з дому, а холодильник зачинити забув.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 11:44

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  airmax78 написав:Ніби пішов з дому, а холодильник зачинити забув.


Двері!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 11:56

  la9 написав:
  sequence написав:
  la9 написав:.. Что можно снять за, например, 5-7 тыс + коммуналка?
..

вы должны понимать, что в старом фонде отопление частного дома может потянуть зимой 3-4 Кгрн, если газ и еще больше, если электрика. Так как старики с дровами вошкаться не будут, этот вариант отсекаем. Квартира зимой ИМХО лучше, все равно на улице делать нечего.
В любом случае, смотрите варианты там где ходит электричка. Машина это хорошо, но дорого топливо и обслуживание. Я бы смотрел что-то вроде Переяслава/Березани, бо там иногда бываю.

Мне коллеги предлагают Цибли за Переяславом, там поселили своих родителей. Помогут снять. По их словам, вполне приличный дом можно за 7 снять. Но добираться туда из Киева проблема, как я понимаю, только до Переяслава, а потом как, не знаю...

Моя думка орієнтуватися на ШРТ (швидкий рекйковий транспорт - електрички), їми з Києва можна аж до Гречан що біля Хмельницька та до Шостки/Конотопа на сході.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:00

  sequence написав:
  hume написав:
  sequence написав: ну а что нам, бедным продавцам стройматериалов делать предлагаете? Курс растет, цены у поставщиков растут, персонал - кто в армии, кто за границей (девочки), логистические цепочки нарушены, с Китая везти квест тот еще и т.д. и т.п.
Вы же видите только верхушку айсберга - это цены.

Я вижу то, что может помешать начать ремонт. Просто Влад приводит аналогию с 15 ым годом, когда большинство стройматериалов, предметов интерьера и тд продавалось по старым ценам и было очень выгодно строится. Сейчас смысла вообще нет, если нужно жилье проще подождать год и откупить Макса прелесть по -50%., Ну или что то похожее.

ситуация поменялась. В 2015 году нефть упала в 3-4 раза, потянула за собой газ, прочую энергию и сырье.
Сейчас ситуация полностью противоположная: с начала войны все это не то что у нас - в мире подорожало. Жаль, нет Зрадио, он бы красивым графиком проиллюстрировал. Поверьте на слово

Нафта наразі $95 за барильце, а це рівень 2011-2014 року
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 12:45

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Кстати, в моем доме продолжаются ремонты огромных квартир. В т.ч. 2х этажного пентхауса. Честно говоря такой оптимиз ту мач даже для меня.

Рахую, що активи треба тримати у тонусі. Коли є об'єкт, треба щоб він був зі "шторами", тому розумію цих людей, які мають закінчити що почали.

Если ремонт уже начали - надо завершать его. С любыми ценами.
Начинать ремонт сейчас - это разве что своими руками, если больше заняться нечем.
Damien
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