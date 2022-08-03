|
|
|
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 сер, 2022 11:18
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Кстати, в моем доме продолжаются ремонты огромных квартир. В т.ч. 2х этажного пентхауса. Честно говоря такой оптимиз ту мач даже для меня.
Рахую, що активи треба тримати у тонусі. Коли є об'єкт, треба щоб він був зі "шторами", тому розумію цих людей, які мають закінчити що почали.
Не сипьте сіль на рану. Відсутність штор не дає мені заспокоїтись. Ніби пішов з дому, а холодильник зачинити забув.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40822
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 5044 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 03 сер, 2022 11:44
airmax78 написав:
Ніби пішов з дому, а холодильник зачинити забув.
Двері!
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7638
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 774 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 сер, 2022 11:56
la9 написав: sequence написав: la9 написав:
.. Что можно снять за, например, 5-7 тыс + коммуналка?
..
вы должны понимать, что в старом фонде отопление частного дома может потянуть зимой 3-4 Кгрн, если газ и еще больше, если электрика. Так как старики с дровами вошкаться не будут, этот вариант отсекаем. Квартира зимой ИМХО лучше, все равно на улице делать нечего.
В любом случае, смотрите варианты там где ходит электричка. Машина это хорошо, но дорого топливо и обслуживание. Я бы смотрел что-то вроде Переяслава/Березани, бо там иногда бываю.
Мне коллеги предлагают Цибли за Переяславом, там поселили своих родителей. Помогут снять. По их словам, вполне приличный дом можно за 7 снять. Но добираться туда из Киева проблема, как я понимаю, только до Переяслава, а потом как, не знаю...
Моя думка орієнтуватися на ШРТ (швидкий рекйковий транспорт - електрички), їми з Києва можна аж до Гречан що біля Хмельницька та до Шостки/Конотопа на сході.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29339
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1413 раз.
- Подякували: 2522 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 03 сер, 2022 12:00
sequence написав: hume написав: sequence написав:
ну а что нам, бедным продавцам стройматериалов делать предлагаете? Курс растет, цены у поставщиков растут, персонал - кто в армии, кто за границей (девочки), логистические цепочки нарушены, с Китая везти квест тот еще и т.д. и т.п.
Вы же видите только верхушку айсберга - это цены.
Я вижу то, что может помешать начать ремонт. Просто Влад приводит аналогию с 15 ым годом, когда большинство стройматериалов, предметов интерьера и тд продавалось по старым ценам и было очень выгодно строится. Сейчас смысла вообще нет, если нужно жилье проще подождать год и откупить Макса прелесть по -50%., Ну или что то похожее.
ситуация поменялась. В 2015 году нефть упала в 3-4 раза, потянула за собой газ, прочую энергию и сырье.
Сейчас ситуация полностью противоположная: с начала войны все это не то что у нас - в мире подорожало. Жаль, нет Зрадио, он бы красивым графиком проиллюстрировал. Поверьте на слово
Нафта наразі $95 за барильце, а це рівень 2011-2014 року
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29339
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1413 раз.
- Подякували: 2522 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 03 сер, 2022 12:45
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Кстати, в моем доме продолжаются ремонты огромных квартир. В т.ч. 2х этажного пентхауса. Честно говоря такой оптимиз ту мач даже для меня.
Рахую, що активи треба тримати у тонусі. Коли є об'єкт, треба щоб він був зі "шторами", тому розумію цих людей, які мають закінчити що почали.
Если ремонт уже начали - надо завершать его. С любыми ценами.
Начинать ремонт сейчас - это разве что своими руками, если больше заняться нечем.
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 806
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 485 раз.
- Подякували: 600 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|101613
|22089926
|
|
|5801
|1789993
|
Сер 03 сер, 2022 12:36
akurt
|
|9410
|2128003
|
Сер 03 сер, 2022 07:59
Успіх
|