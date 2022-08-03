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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 сер, 2022 15:17
sequence написав: hume написав:
..Мои знакомые из Запорожья уже выставили две машины на продажу. И это только четыре месяца как они на немецкой земле
..
в Германии ты не можешь получить помощь, если у тебя в пользовании неприлично дорогая тачка. Неприлично - это от 30К евро.
Дело доходит до маразма, в одном случае знакомый временно поменял жене крузак на шкоду, чтобы с вэлфера не слетела
Напевно вартість заправки теж зіграла роль, бо просто заради велфера втратити при продажу - який економічний сенс? Ну або дітей кілька.
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gonchik74
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Додано: Сер 03 сер, 2022 15:19
Ну а дальше пойдет и недвижка. А то тяжело будет объяснить 5-10 квартир в наличии и пособие на всю семью. Получится типа Сергея Бабкина с женой продюсером- бимба рокэта.
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hume
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Додано: Сер 03 сер, 2022 15:20
gonchik74 написав: sequence написав: hume написав:
..Мои знакомые из Запорожья уже выставили две машины на продажу. И это только четыре месяца как они на немецкой земле
..
в Германии ты не можешь получить помощь, если у тебя в пользовании неприлично дорогая тачка. Неприлично - это от 30К евро.
Дело доходит до маразма, в одном случае знакомый временно поменял жене крузак на шкоду, чтобы с вэлфера не слетела
Напевно вартість заправки теж зіграла роль, бо просто заради велфера втратити при продажу - який економічний сенс? Ну або дітей кілька.
нет, тебе просто предлагают продать дорогую тачку и на эти деньги жить, а не бесить немецких налогоплательщиков на десятилетних гольфах.
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sequence
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1
Додано: Сер 03 сер, 2022 15:32
sequence написав: gonchik74 написав: sequence написав:
[quote=
в Германии ты не можешь получить помощь, если у тебя в пользовании неприлично дорогая тачка. Неприлично - это от 30К евро.
Дело доходит до маразма, в одном случае знакомый временно поменял жене крузак на шкоду, чтобы с вэлфера не слетела
Напевно вартість заправки теж зіграла роль, бо просто заради велфера втратити при продажу - який економічний сенс? Ну або дітей кілька.
нет, тебе просто предлагают продать дорогую тачку и на эти деньги жить, а не бесить немецких налогоплательщиков на десятилетних гольфах.[/quote]
Прямо нагадало анекдот про розмову бізнесмена і Св Петра при вході в рай) Для мене це стримуючий фактор. Кличуть в штати, а я розумію, що там буде для нас мінус по всіх аспектах проживання, в порівнянні з Україною, окрім безпеки.
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gonchik74
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Додано: Сер 03 сер, 2022 15:53
gonchik74 написав:
Кличуть в штати, а я розумію, що там буде для нас мінус по всіх аспектах проживання, в порівнянні з Україною, окрім безпеки.
Це в тему про еміграцію, там вам розкажуть як у США все добре, а за фактом перш за все втратите саме в безпеці. Хочете спокою - це вам у Європу, але десь там де мігрантів менше, тобто не великі міста.
Ну а в Києві ймовірність бути вбитим ракетою - вже набагато менше ніж електросамокатом, ці нововведення про зупинку ГТ по тривозі повна хрєнь звичайно, класичний театр безпеки.
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zerocool
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Додано: Сер 03 сер, 2022 16:02
hume написав:
Вот по этому и говорю, что смысла в ремонтах и покупках от застройщика -0. Сейчас начнут распродажи те, кто выехал и планирует зацепиться, но денег в заначке уже нет. Мои знакомые из Запорожья уже выставили две машины на продажу. И это только четыре месяца как они на немецкой земле, а таких миллионы. Скоро время и недвиги подойдёт, тем более аренда уже совсем не выгодна стала
Оренда потроху підтягується вгору, ціни вниз, рано чи пізно повернеться на класичні 10-15 років окупності.
А "мільйони" тих, хто виїхав - це десь 2.5 млн, переважно жінок і дітей, у половини немає своєї нерухомості, більшість із прифронтових міст. Після закінчення війни ще частина поїде, але більше повернеться.
Але це все дрібниці порівняно із внутрішніми переселенцями та порожніми містами на сході. Плюс сфера будівництва впала в коматоз щонайменше на кілька років.
Так що ні, оренди за мішок картоплі не буде, і цін із 90х теж.
У нас досі забезпечення квадратними метрами є недостатнім у порівнянні з розвиненими країнами.
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zerocool
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