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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 03 сер, 2022 16:02
hume написав:
Вот по этому и говорю, что смысла в ремонтах и покупках от застройщика -0. Сейчас начнут распродажи те, кто выехал и планирует зацепиться, но денег в заначке уже нет. Мои знакомые из Запорожья уже выставили две машины на продажу. И это только четыре месяца как они на немецкой земле, а таких миллионы. Скоро время и недвиги подойдёт, тем более аренда уже совсем не выгодна стала
Оренда потроху підтягується вгору, ціни вниз, рано чи пізно повернеться на класичні 10-15 років окупності.
А "мільйони" тих, хто виїхав - це десь 2.5 млн, переважно жінок і дітей, у половини немає своєї нерухомості, більшість із прифронтових міст. Після закінчення війни ще частина поїде, але більше повернеться.
Але це все дрібниці порівняно із внутрішніми переселенцями та порожніми містами на сході. Плюс сфера будівництва впала в коматоз щонайменше на кілька років.
Так що ні, оренди за мішок картоплі не буде, і цін із 90х теж.
У нас досі забезпечення квадратними метрами є недостатнім у порівнянні з розвиненими країнами.
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zerocool
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Додано: Сер 03 сер, 2022 17:32
Классические 10 лет это Украина. Европа и США это 20-50 лет окупаемости, не даром в Киеве покупали квартиры под аренду люди с паспортами всего мира. Аренда в чёрную, налогов нет, учитывая даже цены последних двух лет выхлоп получался намного выше, чем в странах золотого миллиарда, или как там развитые страны называются.
Вон родственница в зажжепье Англии в городе на 15 тысяч со стоимостью 150 куфунтов за квартирку
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hume
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Додано: Сер 03 сер, 2022 18:07
la9 написав: sequence написав: la9 написав:
.. Что можно снять за, например, 5-7 тыс + коммуналка?
..
вы должны понимать, что в старом фонде отопление частного дома может потянуть зимой 3-4 Кгрн, если газ и еще больше, если электрика. Так как старики с дровами вошкаться не будут, этот вариант отсекаем. Квартира зимой ИМХО лучше, все равно на улице делать нечего.
В любом случае, смотрите варианты там где ходит электричка. Машина это хорошо, но дорого топливо и обслуживание. Я бы смотрел что-то вроде Переяслава/Березани, бо там иногда бываю.
Мне коллеги предлагают Цибли за Переяславом, там поселили своих родителей. Помогут снять. По их словам, вполне приличный дом можно за 7 снять. Но добираться туда из Киева проблема, как я понимаю, только до Переяслава, а потом как, не знаю...
Якщо ходять маршрутки на Черкаси, якраз повз Циблі їдуть
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Faceless
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Додано: Сер 03 сер, 2022 18:16
hume написав:
Классические 10 лет это Украина. Европа и США это 20-50 лет окупаемости, не даром в Киеве покупали квартиры под аренду люди с паспортами всего мира. Аренда в чёрную, налогов нет, учитывая даже цены последних двух лет выхлоп получался намного выше, чем в странах золотого миллиарда, или как там развитые страны называются.
Вон родственница в зажжепье Англии в городе на 15 тысяч со стоимостью 150 куфунтов за квартирку
Они сполна заплатили за риск.
Чудес не бывает.
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UA
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Додано: Сер 03 сер, 2022 19:11
sequence написав: flyman написав:
..
Зараз дрова/патики потрібно затовляти на зиму і піч мурувати, якщо в кого нема.
Я даже не знаю, как жители мегаполисов смогут прожить, если не будет света. Автоматом не станет воды, а это полный привет
Жителям высоких этажей светит шанс бесплатно заняться лестничным альпинизмом.
Хотя некоторые потребности можно закрыть генераторами.
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rjkz
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Додано: Сер 03 сер, 2022 19:15
gonchik74 написав: sequence написав: gonchik74 написав:
Напевно вартість заправки теж зіграла роль, бо просто заради велфера втратити при продажу - який економічний сенс? Ну або дітей кілька.
нет, тебе просто предлагают продать дорогую тачку и на эти деньги жить, а не бесить немецких налогоплательщиков на десятилетних гольфах.
Прямо нагадало анекдот про розмову бізнесмена і Св Петра при вході в рай) Для мене це стримуючий фактор. Кличуть в штати, а я розумію, що там буде для нас мінус по всіх аспектах проживання, в порівнянні з Україною, окрім безпеки.
Почему?
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Додано: Сер 03 сер, 2022 19:22
UA написав: hume написав:
Классические 10 лет это Украина. Европа и США это 20-50 лет окупаемости, не даром в Киеве покупали квартиры под аренду люди с паспортами всего мира. Аренда в чёрную, налогов нет, учитывая даже цены последних двух лет выхлоп получался намного выше, чем в странах золотого миллиарда, или как там развитые страны называются.
Вон родственница в зажжепье Англии в городе на 15 тысяч со стоимостью 150 куфунтов за квартирку
Они сполна заплатили за риск.
Чудес не бывает.
+1
2014-2015 - начальначая фаза нынешней войны. Цены упали в пол. Продав продуставшую иномарку можно было влезть в киевский новострой на этапе обещаний что-то построить.
Кто-то решил, что риск того стоит, кто-то решил, что и не война это вовсе, а легкое недоразумение.
И пошло-поехало.
И концептуальные овноблоки и хрущи у метро поставили всех в унизительную позу.
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