Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Вот по этому и говорю, что смысла в ремонтах и покупках от застройщика -0. Сейчас начнут распродажи те, кто выехал и планирует зацепиться, но денег в заначке уже нет. Мои знакомые из Запорожья уже выставили две машины на продажу. И это только четыре месяца как они на немецкой земле, а таких миллионы. Скоро время и недвиги подойдёт, тем более аренда уже совсем не выгодна стала
Оренда потроху підтягується вгору, ціни вниз, рано чи пізно повернеться на класичні 10-15 років окупності.
А "мільйони" тих, хто виїхав - це десь 2.5 млн, переважно жінок і дітей, у половини немає своєї нерухомості, більшість із прифронтових міст. Після закінчення війни ще частина поїде, але більше повернеться.
Але це все дрібниці порівняно із внутрішніми переселенцями та порожніми містами на сході. Плюс сфера будівництва впала в коматоз щонайменше на кілька років. Так що ні, оренди за мішок картоплі не буде, і цін із 90х теж. У нас досі забезпечення квадратними метрами є недостатнім у порівнянні з розвиненими країнами.
Классические 10 лет это Украина. Европа и США это 20-50 лет окупаемости, не даром в Киеве покупали квартиры под аренду люди с паспортами всего мира. Аренда в чёрную, налогов нет, учитывая даже цены последних двух лет выхлоп получался намного выше, чем в странах золотого миллиарда, или как там развитые страны называются.
Вон родственница в зажжепье Англии в городе на 15 тысяч со стоимостью 150 куфунтов за квартирку
la9 написав:.. Что можно снять за, например, 5-7 тыс + коммуналка? ..
вы должны понимать, что в старом фонде отопление частного дома может потянуть зимой 3-4 Кгрн, если газ и еще больше, если электрика. Так как старики с дровами вошкаться не будут, этот вариант отсекаем. Квартира зимой ИМХО лучше, все равно на улице делать нечего. В любом случае, смотрите варианты там где ходит электричка. Машина это хорошо, но дорого топливо и обслуживание. Я бы смотрел что-то вроде Переяслава/Березани, бо там иногда бываю.
Мне коллеги предлагают Цибли за Переяславом, там поселили своих родителей. Помогут снять. По их словам, вполне приличный дом можно за 7 снять. Но добираться туда из Киева проблема, как я понимаю, только до Переяслава, а потом как, не знаю...
Якщо ходять маршрутки на Черкаси, якраз повз Циблі їдуть
hume написав:Классические 10 лет это Украина. Европа и США это 20-50 лет окупаемости, не даром в Киеве покупали квартиры под аренду люди с паспортами всего мира. Аренда в чёрную, налогов нет, учитывая даже цены последних двух лет выхлоп получался намного выше, чем в странах золотого миллиарда, или как там развитые страны называются.
Вон родственница в зажжепье Англии в городе на 15 тысяч со стоимостью 150 куфунтов за квартирку
gonchik74 написав:Напевно вартість заправки теж зіграла роль, бо просто заради велфера втратити при продажу - який економічний сенс? Ну або дітей кілька.
нет, тебе просто предлагают продать дорогую тачку и на эти деньги жить, а не бесить немецких налогоплательщиков на десятилетних гольфах.
Прямо нагадало анекдот про розмову бізнесмена і Св Петра при вході в рай) Для мене це стримуючий фактор. Кличуть в штати, а я розумію, що там буде для нас мінус по всіх аспектах проживання, в порівнянні з Україною, окрім безпеки.
hume написав:Классические 10 лет это Украина. Европа и США это 20-50 лет окупаемости, не даром в Киеве покупали квартиры под аренду люди с паспортами всего мира. Аренда в чёрную, налогов нет, учитывая даже цены последних двух лет выхлоп получался намного выше, чем в странах золотого миллиарда, или как там развитые страны называются.
Вон родственница в зажжепье Англии в городе на 15 тысяч со стоимостью 150 куфунтов за квартирку
Они сполна заплатили за риск. Чудес не бывает.
+1 2014-2015 - начальначая фаза нынешней войны. Цены упали в пол. Продав продуставшую иномарку можно было влезть в киевский новострой на этапе обещаний что-то построить. Кто-то решил, что риск того стоит, кто-то решил, что и не война это вовсе, а легкое недоразумение. И пошло-поехало. И концептуальные овноблоки и хрущи у метро поставили всех в унизительную позу.
Учитывая, что требования к тем "убежищам" нигде не прописанны: там, где "убежищ" еще нет -- к первому сентября выкопают.
серьезно? кому надо в гос школе брать на себя такую ответственность?))) никто ничего делать не будет 100500%
Повернення школярів 1 вересня це все-таки один з факторів, який підштовхне ціни оренди. https://censor.net/ua/news/3358386/mayi ... 1_veresnya "На сьогодні експертною комісією, до якої увійшли представники ДСНС та медичні працівники, перевірено всі школи. Тепер можна впевнено говорити, що майже 70% навчальних закладів мають укриття (не бомбосховища!), які оновлюються та ремонтуються відповідно до вимог, де діти будуть у безпеці", - зазначила чиновниця. Джерело: https://censor.net/ua/n3358386
hume написав:Ну а дальше пойдет и недвижка. А то тяжело будет объяснить 5-10 квартир в наличии и пособие на всю семью. Получится типа Сергея Бабкина с женой продюсером- бимба рокэта.
А что фрицы делают запрос к нам в БТИ или куда то в реестр, чтоб выяснить не гол ли беженец как сокол? А если в реестре нет инфы, что домик близ Лисичанска или Бахмута в три этажа с биллиардной и садом камней на полгектара уже как бы не совсем целый от Смерча или Торнадо, потому что кто то по фамилии Шольц не даёт со складов Верхмахта то оружие что край как надо на вчера??? Или у кого то на Салтовке пул пенсионного фонда почти догорел. Или в Херсоне абсолютно целый остался. С базой отдыха в Скадовске за пару Лямов. Чего это гансов так должно ипать наличие у кого то лишнего бетона в прифронтовой зоне(про Кайен или Гелик перед таффелем вопросы не возникают)???