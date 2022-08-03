барабашов написав:

hume написав: Ну а дальше пойдет и недвижка. А то тяжело будет объяснить 5-10 квартир в наличии и пособие на всю семью. Получится типа Сергея Бабкина с женой продюсером- бимба рокэта. Ну а дальше пойдет и недвижка. А то тяжело будет объяснить 5-10 квартир в наличии и пособие на всю семью. Получится типа Сергея Бабкина с женой продюсером- бимба рокэта.

А что фрицы делают запрос к нам в БТИ или куда то в реестр, чтоб выяснить не гол ли беженец как сокол? А если в реестре нет инфы, что домик близ Лисичанска или Бахмута в три этажа с биллиардной и садом камней на полгектара уже как бы не совсем целый от Смерча или Торнадо, потому что кто то по фамилии Шольц не даёт со складов Верхмахта то оружие что край как надо на вчера??? Или у кого то на Салтовке пул пенсионного фонда почти догорел. Или в Херсоне абсолютно целый остался. С базой отдыха в Скадовске за пару Лямов. Чего это гансов так должно ипать наличие у кого то лишнего бетона в прифронтовой зоне(про Кайен или Гелик перед таффелем вопросы не возникают)???