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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 03 сер, 2022 20:17
барабашов написав: hume написав:
Ну а дальше пойдет и недвижка. А то тяжело будет объяснить 5-10 квартир в наличии и пособие на всю семью. Получится типа Сергея Бабкина с женой продюсером- бимба рокэта.
А что фрицы делают запрос к нам в БТИ или куда то в реестр, чтоб выяснить не гол ли беженец как сокол? А если в реестре нет инфы, что домик близ Лисичанска или Бахмута в три этажа с биллиардной и садом камней на полгектара уже как бы не совсем целый от Смерча или Торнадо, потому что кто то по фамилии Шольц не даёт со складов Верхмахта то оружие что край как надо на вчера??? Или у кого то на Салтовке пул пенсионного фонда почти догорел. Или в Херсоне абсолютно целый остался. С базой отдыха в Скадовске за пару Лямов. Чего это гансов так должно ипать наличие у кого то лишнего бетона в прифронтовой зоне(про Кайен или Гелик перед таффелем вопросы не возникают)???
Квартира може буди зараз неліквідом, яка генерує збитки у вигляді комуналки (цікаво, в Херсоні після визволення будут примушувати платити за ці місяці). Машина це рухоме майно, на якому можна рушити в безпечне місце, де на неї є попит.
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Vlad442
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Додано: Сер 03 сер, 2022 20:24
Vlad442 написав: rjkz написав:
Жителям высоких этажей светит шанс бесплатно заняться лестничным альпинизмом.
Хотя некоторые потребности можно закрыть генераторами.
В Харкові ліфти вимкнули на початку війни, увімкнули в кінці травня. Без ліфта можна прожити. Навіть без світла - у Маріуполі, та на Північной Салтівке готували на кострах. Без води вже важко.
Я имел ввиду жителей этажей 20+. Мне-то в свое время пришлось по разным новосроям побегать, когда еще лифты не запущены. Но делать это несколько раз в день...
Что касается воды, то при хоть каком-то давлении в городской сети, можно повысительный домовой насос запитать генератором, чтобы обеспечить хоть временную подачу на верхние этажи.
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rjkz
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