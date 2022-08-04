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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 03 сер, 2022 20:17
барабашов написав: hume написав:
Ну а дальше пойдет и недвижка. А то тяжело будет объяснить 5-10 квартир в наличии и пособие на всю семью. Получится типа Сергея Бабкина с женой продюсером- бимба рокэта.
А что фрицы делают запрос к нам в БТИ или куда то в реестр, чтоб выяснить не гол ли беженец как сокол? А если в реестре нет инфы, что домик близ Лисичанска или Бахмута в три этажа с биллиардной и садом камней на полгектара уже как бы не совсем целый от Смерча или Торнадо, потому что кто то по фамилии Шольц не даёт со складов Верхмахта то оружие что край как надо на вчера??? Или у кого то на Салтовке пул пенсионного фонда почти догорел. Или в Херсоне абсолютно целый остался. С базой отдыха в Скадовске за пару Лямов. Чего это гансов так должно ипать наличие у кого то лишнего бетона в прифронтовой зоне(про Кайен или Гелик перед таффелем вопросы не возникают)???
Квартира може буди зараз неліквідом, яка генерує збитки у вигляді комуналки (цікаво, в Херсоні після визволення будут примушувати платити за ці місяці). Машина це рухоме майно, на якому можна рушити в безпечне місце, де на неї є попит.
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Vlad442
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Додано: Сер 03 сер, 2022 20:24
Vlad442 написав: rjkz написав:
Жителям высоких этажей светит шанс бесплатно заняться лестничным альпинизмом.
Хотя некоторые потребности можно закрыть генераторами.
В Харкові ліфти вимкнули на початку війни, увімкнули в кінці травня. Без ліфта можна прожити. Навіть без світла - у Маріуполі, та на Північной Салтівке готували на кострах. Без води вже важко.
Я имел ввиду жителей этажей 20+. Мне-то в свое время пришлось по разным новосроям побегать, когда еще лифты не запущены. Но делать это несколько раз в день...
Что касается воды, то при хоть каком-то давлении в городской сети, можно повысительный домовой насос запитать генератором, чтобы обеспечить хоть временную подачу на верхние этажи.
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rjkz
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Додано: Сер 03 сер, 2022 21:18
sequence написав: hume написав:
..Мои знакомые из Запорожья уже выставили две машины на продажу
. И это только четыре месяца как они на немецкой земле
..
в Германии ты не можешь получить помощь, если у тебя в пользовании неприлично дорогая тачка. Неприлично - это от 30К евро.
Дело доходит до маразма, в одном случае знакомый временно поменял жене крузак на шкоду, чтобы с вэлфера не слетела
лично меня дико бесят эти "бедные беженцы"
граждан Германии похоже уже тоже начинает напрягать такая ситуация...
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Прохожий
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Додано: Сер 03 сер, 2022 21:52
la9 написав: sequence написав: la9 написав:
.. Что можно снять за, например, 5-7 тыс + коммуналка?
..
вы должны понимать, что в старом фонде отопление частного дома может потянуть зимой 3-4 Кгрн, если газ и еще больше, если электрика. Так как старики с дровами вошкаться не будут, этот вариант отсекаем. Квартира зимой ИМХО лучше, все равно на улице делать нечего.
В любом случае, смотрите варианты там где ходит электричка. Машина это хорошо, но дорого топливо и обслуживание. Я бы смотрел что-то вроде Переяслава/Березани, бо там иногда бываю.
Мне коллеги предлагают Цибли за Переяславом, там поселили своих родителей. Помогут снять. По их словам, вполне приличный дом можно за 7 снять. Но добираться туда из Киева проблема, как я понимаю, только до Переяслава, а потом как, не знаю...
Можна купити чи орендувати по ліням електрички з Києва. Коростень, Ніжин, Фастів.
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Додано: Сер 03 сер, 2022 21:57
hume написав: sequence написав:
ситуация поменялась. В 2015 году нефть упала в 3-4 раза, потянула за собой газ, прочую энергию и сырье.
Сейчас ситуация полностью противоположная: с начала войны все это не то что у нас - в мире подорожало. Жаль, нет Зрадио, он бы красивым графиком проиллюстрировал. Поверьте на слово
Вот по этому и говорю, что смысла в ремонтах и покупках от застройщика -0. Сейчас начнут распродажи те, кто выехал и планирует зацепиться, но денег в заначке уже нет. Мои знакомые из Запорожья уже выставили две машины на продажу. И это только четыре месяца как они на немецкой земле, а таких миллионы. Скоро время и недвиги подойдёт, тем более аренда уже совсем не выгодна стала
А какие машины кстати и почём? Ниже рынка поставили или хотят много и сразу? Авто в Запоре?
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барабашов
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Додано: Сер 03 сер, 2022 22:00
Vlad442 написав: барабашов написав: hume написав:
Ну а дальше пойдет и недвижка. А то тяжело будет объяснить 5-10 квартир в наличии и пособие на всю семью. Получится типа Сергея Бабкина с женой продюсером- бимба рокэта.
А что фрицы делают запрос к нам в БТИ или куда то в реестр, чтоб выяснить не гол ли беженец как сокол? А если в реестре нет инфы, что домик близ Лисичанска или Бахмута в три этажа с биллиардной и садом камней на полгектара уже как бы не совсем целый от Смерча или Торнадо, потому что кто то по фамилии Шольц не даёт со складов Верхмахта то оружие что край как надо на вчера??? Или у кого то на Салтовке пул пенсионного фонда почти догорел. Или в Херсоне абсолютно целый остался. С базой отдыха в Скадовске за пару Лямов. Чего это гансов так должно ипать наличие у кого то лишнего бетона в прифронтовой зоне(про Кайен или Гелик перед таффелем вопросы не возникают)???
Квартира може буди зараз неліквідом, яка генерує збитки у вигляді комуналки (цікаво, в Херсоні після визволення будут примушувати платити за ці місяці). Машина це рухоме майно, на якому можна рушити в безпечне місце, де на неї є попит.
Авто на нашей регистрации и по нереальной цене не нужно как правило в городе, где его производят и зачастую не видят на улицах
А так по анализу Мобил.де скажу, многое 2-3х летнее американское и японское в Германии дороже чем у нас
Но не Ку7/8 к примеру или МЛ63 с двумя компрессорами
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барабашов
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Додано: Сер 03 сер, 2022 22:01
Прохожий написав: sequence написав: hume написав:
..Мои знакомые из Запорожья уже выставили две машины на продажу
. И это только четыре месяца как они на немецкой земле
..
в Германии ты не можешь получить помощь, если у тебя в пользовании неприлично дорогая тачка. Неприлично - это от 30К евро.
Дело доходит до маразма, в одном случае знакомый временно поменял жене крузак на шкоду, чтобы с вэлфера не слетела
лично меня дико бесят эти "бедные беженцы"
граждан Германии похоже уже тоже начинает напрягать такая ситуация...
В ЕС у "социальщиков" нет возможности скрыться за банковской тайной, насколько я понимаю. Поэтому любая покупка свыше лимита и сюрприз
так что "бедным беженцам" надо жить скромно, что не удобно когда привычки берут своё.
И там абсолютно всем беженцам незаметный сюрприз с налогами при более 183 дней подбирается... Раз и на 184 день продавая машину или недвижимость в Киеве и заводя деньги на счёт в ЕС по абсолютно чистой сделке, здравствуй налоговая ЕС с просьбой оплатить налог и спать спокойно. И этот вопрос абсолютно не решён...
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stm
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Додано: Чет 04 сер, 2022 07:13
Баранів потрібно стригти.
Особливо - тупих баранів,які 8 років не готувались до війни,яка була очевидною.
Ще й обрали собі керманичем клоуна-пацифіста. Добре, що не кравчука.
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Додано: Чет 04 сер, 2022 07:29
stm написав: Прохожий написав: sequence написав:
в Германии ты не можешь получить помощь, если у тебя в пользовании неприлично дорогая тачка. Неприлично - это от 30К евро.
Дело доходит до маразма, в одном случае знакомый временно поменял жене крузак на шкоду, чтобы с вэлфера не слетела
лично меня дико бесят эти "бедные беженцы"
граждан Германии похоже уже тоже начинает напрягать такая ситуация...
В ЕС у "социальщиков" нет возможности скрыться за банковской тайной, насколько я понимаю. Поэтому любая покупка свыше лимита и сюрприз
так что "бедным беженцам" надо жить скромно, что не удобно когда привычки берут своё.
И там абсолютно всем беженцам незаметный сюрприз с налогами при более 183 дней подбирается... Раз и на 184 день продавая машину или недвижимость в Киеве и заводя деньги на счёт в ЕС по абсолютно чистой сделке, здравствуй налоговая ЕС с просьбой оплатить налог и спать спокойно. И этот вопрос абсолютно не решён...
Я нафига на счёт?! Чёрным налом в чемодане или в барсетке(у кого какой объем) И никаких вопросов у налоговой ЕС😎.
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Bolt
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