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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2287228822892290
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 13:18

  stm написав:
  Bolt написав:Я нафига на счёт?! Чёрным налом в чемодане или в барсетке(у кого какой объем) И никаких вопросов у налоговой ЕС😎.

У них контроль доходов и расходов. В электронном виде. Т.е. получая социал Вы подали декларацию с 0 доходом. С кэшем хорошо в магазин за едой, небольшие покупки, а на что-то существенное зась :)

Ну и норм. Вызовут в налоговую, за шо квартирко купили?! Да вот жеж весь Социал отскирдовывал копеечка к копеечке. Думаю вполне с 20к€ в год ( если не больше) можно спустить не попадая под мониторинг.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 13:19

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

по теме топика: рынок продаж умер, никто не покупает, продавцы цены держат, но кому надо продать: дисконт может быть и 50%.
аренда в глубокой Ж, учитывая девал и все остальное, даже не окупает аммортизацию ремонта. особенно коммерция пострадала.
кто на пенсию планировал быть ленд-лордом, можно смело пересмотреть стратегию, прошлых доходов в обозримом будущем уже не будет
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 13:31

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  hume написав:..про котов и собак вопросы уже даже не актуальны

а детей можно без наценки???
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 13:32

  Sidus написав:\\\
кто на пенсию планировал быть ленд-лордом, можно смело пересмотреть стратегию, \\\

Может, перед пересмотром долгосрочных планов -- стоит дождаться окончания текущей войны?..
Востаннє редагувалось _hunter в Чет 04 сер, 2022 14:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 13:56

  sequence написав:
  hume написав:..про котов и собак вопросы уже даже не актуальны

а детей можно без наценки???

Если ребёнок до пяти лет, то с условием ремонта техники за счет арендатора. Хотя сомневаюсь, что по сегодняшним ценам аренды арендодатели будут что то там ремонтировать.
hume
 
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