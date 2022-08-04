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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 сер, 2022 13:18
stm написав: Bolt написав:
Я нафига на счёт?! Чёрным налом в чемодане или в барсетке(у кого какой объем) И никаких вопросов у налоговой ЕС😎.
У них контроль доходов и расходов. В электронном виде. Т.е. получая социал Вы подали декларацию с 0 доходом. С кэшем хорошо в магазин за едой, небольшие покупки, а на что-то существенное зась
Ну и норм. Вызовут в налоговую, за шо квартирко купили?! Да вот жеж весь Социал отскирдовывал копеечка к копеечке. Думаю вполне с 20к€ в год ( если не больше) можно спустить не попадая под мониторинг.
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Bolt
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Додано: Чет 04 сер, 2022 13:19
по теме топика: рынок продаж умер, никто не покупает, продавцы цены держат, но кому надо продать: дисконт может быть и 50%.
аренда в глубокой Ж, учитывая девал и все остальное, даже не окупает аммортизацию ремонта. особенно коммерция пострадала.
кто на пенсию планировал быть ленд-лордом, можно смело пересмотреть стратегию, прошлых доходов в обозримом будущем уже не будет
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Sidus
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Додано: Чет 04 сер, 2022 13:31
hume написав:
..про котов и собак вопросы уже даже не актуальны
а детей можно без наценки???
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sequence
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Додано: Чет 04 сер, 2022 13:32
Sidus написав:
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кто на пенсию планировал быть ленд-лордом, можно смело пересмотреть стратегию, \\\
Может, перед пересмотром долгосрочных планов -- стоит дождаться окончания текущей войны?..
Востаннє редагувалось _hunter
в Чет 04 сер, 2022 14:00, всього редагувалось 1 раз.
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_hunter
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Додано: Чет 04 сер, 2022 13:56
sequence написав: hume написав:
..про котов и собак вопросы уже даже не актуальны
а детей можно без наценки???
Если ребёнок до пяти лет, то с условием ремонта техники за счет арендатора. Хотя сомневаюсь, что по сегодняшним ценам аренды арендодатели будут что то там ремонтировать.
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hume
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Додано: Чет 04 сер, 2022 15:17
Sidus написав:
по теме топика: рынок продаж умер, никто не покупает, продавцы цены держат, но кому надо продать: дисконт может быть и 50%.
аренда в глубокой Ж, учитывая девал и все остальное, даже не окупает аммортизацию ремонта. особенно коммерция пострадала.
кто на пенсию планировал быть ленд-лордом, можно смело пересмотреть стратегию, прошлых доходов в обозримом будущем уже не будет
а як же цитата вікапавл про купляти коли на вулицях ллється кров?
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flyman
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Додано: Чет 04 сер, 2022 15:42
flyman написав: Sidus написав:
по теме топика: рынок продаж умер, никто не покупает, продавцы цены держат, но кому надо продать: дисконт может быть и 50%.
аренда в глубокой Ж, учитывая девал и все остальное, даже не окупает аммортизацию ремонта. особенно коммерция пострадала.
кто на пенсию планировал быть ленд-лордом, можно смело пересмотреть стратегию, прошлых доходов в обозримом будущем уже не будет
а як же цитата вікапавл про купляти коли на вулицях ллється кров?
Виктория тезисов не меняет, только сместила покупку в Испанию )))
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stm
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Додано: Чет 04 сер, 2022 15:42
flyman написав:
а як же цитата вікапавл про купляти коли на вулицях ллється кров?
Вона ще не почала литись.
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Vlad442
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Додано: Чет 04 сер, 2022 15:52
hume написав:
По поводу недвижимости от 20 кгрн в месяц и выше начались звонки, но звонят и сразу говорят что люди будут смотреть на -20%, про котов и собак вопросы уже даже не актуальны))
Ужасы какие то рассказываете.
Около 20кгрн нормально сдается и без котов и собак. Это то что до войны шло по 900-1000у.е.
Странная логика у некоторых арендодателей, по 1000 у.е с котами - собаками не брали, а по 500 начали брать. При этом многие позиции быт. техники и мебели исчезли из продажи или подорожали в долларах.
Как восстанавливать собираются свои ремонты непонятно.
Какие то эмоциональные решения или заначки у них совсем нет.
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UA
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Додано: Чет 04 сер, 2022 16:37
Да, порядок похожий. То, что в центре сдавалось по 900-1000 сейчас сдается за 20 кгрн, преимущественно такой порядок в однокомнатном новострое. Но, опять же, многие офисы в центре на 70% пустые. Сейчас проще сдать в условном спальнике за 13-15 кгрн, чем в центре за 20 кгрн. Например Об набережная уходит за 13-16 кгрн, левобережка - 13 кгрн, Лукьяновка -14 кгрн. То есть фактически в грн менее 15%. (речь о новостроях)
А вот то, что побольше и не в центре и сдавалось за 1000-1400 уе там простои и там серьезные торг.
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hume
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