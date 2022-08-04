Це по реальним угодам, чи по рекламі? Бо мені, при ціни реклами -20%, вдалось здати з дісконтом -30...40% від довоєнних цін, але підійшло/підходить термін, коли ціну можна переглядати.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 сер, 2022 17:05
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Додано: Чет 04 сер, 2022 20:45
Я написал цены сделок. В центре с 27 съехало на 20, но есть и дешевле предложения. в пределах до 20% Оболонская набережная и Лукьяновка, Левобережка вообще без изменений в принципе как и пригород, там и падать некуда, при курсе 40 и двухсот баксов не будет. До войны было 7-8 кгрн (Украинка -Борисполь) Борисполь как город для аренды вообще умер, За последние 10 лет все арендаторы были связаны с аэропортом, поэтому там пришлось закрыть и забыть, ибо сдавать за 150 дол как то не с руки. Сам город грусть-печаль
Додано: Чет 04 сер, 2022 20:58
hume
А дайте ссылки на объявления по продаже авто
В личку наверно
Есть клиенты на Доджа 146%, если вменяемая цена и не последних годов
Крузак просто глянуть бы
Додано: Чет 04 сер, 2022 21:40
Знайомі рили кажуть, що дорожче 7000-8000 грн здати квартиру в Києві проблематично.
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