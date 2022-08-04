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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 сер, 2022 17:05
hume написав:
То есть фактически в грн менее 15%. (речь о новостроях)
Це по реальним угодам, чи по рекламі? Бо мені, при ціни реклами -20%, вдалось здати з дісконтом -30...40% від довоєнних цін, але підійшло/підходить термін, коли ціну можна переглядати.
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Vlad442
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Додано: Чет 04 сер, 2022 20:45
Vlad442 написав: hume написав:
То есть фактически в грн менее 15%. (речь о новостроях)
Це по реальним угодам, чи по рекламі? Бо мені, при ціни реклами -20%, вдалось здати з дісконтом -30...40% від довоєнних цін, але підійшло/підходить термін, коли ціну можна переглядати.
Я написал цены сделок. В центре с 27 съехало на 20, но есть и дешевле предложения. в пределах до 20% Оболонская набережная и Лукьяновка, Левобережка вообще без изменений в принципе как и пригород, там и падать некуда, при курсе 40 и двухсот баксов не будет. До войны было 7-8 кгрн (Украинка -Борисполь) Борисполь как город для аренды вообще умер, За последние 10 лет все арендаторы были связаны с аэропортом, поэтому там пришлось закрыть и забыть, ибо сдавать за 150 дол как то не с руки. Сам город грусть-печаль
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hume
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Додано: Чет 04 сер, 2022 20:58
hume
А дайте ссылки на объявления по продаже авто
В личку наверно
Есть клиенты на Доджа 146%, если вменяемая цена и не последних годов
Крузак просто глянуть бы
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барабашов
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Додано: Чет 04 сер, 2022 21:40
Знайомі рили кажуть, що дорожче 7000-8000 грн здати квартиру в Києві проблематично.
Прикольно читати байки, що за 20 000 квартири здаються аж бігом.
Марсіанам чи юпітеріанцям?
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Frant
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:11
Frant написав:
Знайомі рили кажуть, що дорожче 7000-8000 грн здати квартиру в Києві проблематично.
Прикольно читати байки, що за 20 000 квартири здаються аж бігом.
Марсіанам чи юпітеріанцям?
Меняйте круг общения.
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UA
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:30
UA написав: Frant написав:
Знайомі рили кажуть, що дорожче 7000-8000 грн здати квартиру в Києві проблематично.
Прикольно читати байки, що за 20 000 квартири здаються аж бігом.
Марсіанам чи юпітеріанцям?
Меняйте круг общения.
Перед светофором останавливаются два авто - Жигули и Ламборгини. Водитель Жигулей, крутя ручку, опускает стекло и спрашивает водителя Ламборгини:
- Ну как тачка вообще? Не ломается?
- Да вроде нормальная тачка, а почему спрашиваешь?
- Да смотрю, что-то не очень народ их покупает.
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Damien
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