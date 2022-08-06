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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2288228922902291
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 17:05

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  hume написав:То есть фактически в грн менее 15%. (речь о новостроях)

Це по реальним угодам, чи по рекламі? Бо мені, при ціни реклами -20%, вдалось здати з дісконтом -30...40% від довоєнних цін, але підійшло/підходить термін, коли ціну можна переглядати.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 20:45

  Vlad442 написав:
  hume написав:То есть фактически в грн менее 15%. (речь о новостроях)

Це по реальним угодам, чи по рекламі? Бо мені, при ціни реклами -20%, вдалось здати з дісконтом -30...40% від довоєнних цін, але підійшло/підходить термін, коли ціну можна переглядати.

Я написал цены сделок. В центре с 27 съехало на 20, но есть и дешевле предложения. в пределах до 20% Оболонская набережная и Лукьяновка, Левобережка вообще без изменений в принципе как и пригород, там и падать некуда, при курсе 40 и двухсот баксов не будет. До войны было 7-8 кгрн (Украинка -Борисполь) Борисполь как город для аренды вообще умер, За последние 10 лет все арендаторы были связаны с аэропортом, поэтому там пришлось закрыть и забыть, ибо сдавать за 150 дол как то не с руки. Сам город грусть-печаль
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 20:58

hume
А дайте ссылки на объявления по продаже авто
В личку наверно
Есть клиенты на Доджа 146%, если вменяемая цена и не последних годов
Крузак просто глянуть бы
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 21:40

Знайомі рили кажуть, що дорожче 7000-8000 грн здати квартиру в Києві проблематично.
Прикольно читати байки, що за 20 000 квартири здаються аж бігом.
Марсіанам чи юпітеріанцям?
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:11

  Frant написав:Знайомі рили кажуть, що дорожче 7000-8000 грн здати квартиру в Києві проблематично.
Прикольно читати байки, що за 20 000 квартири здаються аж бігом.
Марсіанам чи юпітеріанцям?

Меняйте круг общения.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:30

  UA написав:
  Frant написав:Знайомі рили кажуть, що дорожче 7000-8000 грн здати квартиру в Києві проблематично.
Прикольно читати байки, що за 20 000 квартири здаються аж бігом.
Марсіанам чи юпітеріанцям?

Меняйте круг общения.

Перед светофором останавливаются два авто - Жигули и Ламборгини. Водитель Жигулей, крутя ручку, опускает стекло и спрашивает водителя Ламборгини:
- Ну как тачка вообще? Не ломается?
- Да вроде нормальная тачка, а почему спрашиваешь?
- Да смотрю, что-то не очень народ их покупает.
Damien
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 19:42

  Damien написав:
  UA написав:
  Frant написав:Знайомі рили кажуть, що дорожче 7000-8000 грн здати квартиру в Києві проблематично.
Прикольно читати байки, що за 20 000 квартири здаються аж бігом.
Марсіанам чи юпітеріанцям?

Меняйте круг общения.

Перед светофором останавливаются два авто - Жигули и Ламборгини. Водитель Жигулей, крутя ручку, опускает стекло и спрашивает водителя Ламборгини:
- Ну как тачка вообще? Не ломается?
- Да вроде нормальная тачка, а почему спрашиваешь?
- Да смотрю, что-то не очень народ их покупает.

Інший анекдот актуальніший:"Не наздогнав, так хоча би зігрівся!".
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 15:16

  flyman написав:Зараз дрова/патики потрібно затовляти на зиму і піч мурувати, якщо в кого нема.


В шефа німця приватний будинок.
Дров запасено на три роки.
Зараз з підйомом цін на газ, бачу шеф знов дрова почав хомячити.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 15:20

  Прохожий написав:
  sequence написав:
  hume написав:..Мои знакомые из Запорожья уже выставили две машины на продажу. И это только четыре месяца как они на немецкой земле..

в Германии ты не можешь получить помощь, если у тебя в пользовании неприлично дорогая тачка. Неприлично - это от 30К евро.
Дело доходит до маразма, в одном случае знакомый временно поменял жене крузак на шкоду, чтобы с вэлфера не слетела

лично меня дико бесят эти "бедные беженцы"
граждан Германии похоже уже тоже начинает напрягать такая ситуация...


Соглашусь, немцы такими беженцами недовольны и бурчат.
Хомякоид
 
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