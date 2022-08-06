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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2289229022912292
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 07:09

Аренда Позняки 1-комн 50м2 за 6000грн. Заключили договор на 6мес.
l66
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 08:12

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Если не секрет каких годов дом? Судя по метражу он относительно новый.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 08:18

  l66 написав:Аренда Позняки 1-комн 50м2 за 6000грн. Заключили договор на 6мес.

знакомые сняли в мае на пл. Шевченко 1к 40м2 за 7к 1й этаж хрущевка.
vitaliian
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