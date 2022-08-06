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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2289229022912292
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 07:09

Аренда Позняки 1-комн 50м2 за 6000грн. Заключили договор на 6мес.
l66
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 08:12

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Если не секрет каких годов дом? Судя по метражу он относительно новый.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 08:18

  l66 написав:Аренда Позняки 1-комн 50м2 за 6000грн. Заключили договор на 6мес.

знакомые сняли в мае на пл. Шевченко 1к 40м2 за 7к 1й этаж хрущевка.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 08:39

hume новый дом, мебель старая. Есть кондиционер, стиралка.
Люди в мае арендовали другую квартиру за 7000грн на 3 мес, сейчас нашли дешевле и переехали, так как на прежней квартире арендодатель не захотел сбросить цену до 6000грн.
l66
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 08:50

Сейчас выставляют цену, а потом реальным арендаторам при просмотре и торге сбрасывают от 500 -1000 грн.
l66
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 09:01

  l66 написав:hume новый дом, мебель старая. Есть кондиционер, стиралка.
Люди в мае арендовали другую квартиру за 7000грн на 3 мес, сейчас нашли дешевле и переехали, так как на прежней квартире арендодатель не захотел сбросить цену до 6000грн.

Спасибо.
Ещё интересно, люди в пределах района переезжали? Вышли на вас без посредника?

Сейчас очень много людей пострадавших финансово, о чем говорит приведенный выше пример, когда из-затысячи заваривать кашу переезда.

5-7 кгрн это та цена ниже которой найти можно только жилье с газетами на стенах и пропуканым диваном, с которого только что унесли пластиковый мешок. Независимо от локации, Киев или пригород.


ПС
В Севене знакомый знакомого снимал однушку за 17 кгрн, сейчас сошлись с хозяином квартиры на 11,5 кгрн.

Есть мнение по ПОХу, что там самое большое количество квартир под аренду. Сугубо мое мнение. Возможно это давит на цены.
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 09:09

hume это не моя квартира.
Люди переезжали в пределах района.
Как вышли на квартиру - не знаю.

У знакомого современная однушка переделанная в двушку в новом доме на ПОХ. С началом войны скинул арендаторам цену до 8000грн. Сейчас съехали, сказали, что дорого.
l66
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 09:47

  l66 написав:hume это не моя квартира.
Люди переезжали в пределах района.
Как вышли на квартиру - не знаю.

У знакомого современная однушка переделанная в двушку в новом доме на ПОХ. С началом войны скинул арендаторам цену до 8000грн. Сейчас съехали, сказали, что дорого.

Ну что тут сказать, если 8000 (фактически 200 баксов) это дорого, пусть переезжают к родителям, иначе тяжело будет найти что-то вменяемое за эти деньги в пределах Украины (не оккупированной её части)
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 09:53

  l66 написав:hume это не моя квартира.
Люди переезжали в пределах района.
Как вышли на квартиру - не знаю.

У знакомого современная однушка переделанная в двушку в новом доме на ПОХ. С началом войны скинул арендаторам цену до 8000грн. Сейчас съехали, сказали, что дорого.

4500-6000 - це діапазон вартості більшості квартир, щоб швидко здати. Дорожче - погано здається.
На жаль, це нові реалії. Зелені реалії від слуг нароту.
Frant
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