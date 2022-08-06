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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 сер, 2022 10:32
барабашов, вероятно, зарплата уменьшилась, а цены на продукты выросли, поэтому искали по своему карману. А из вещей - несколько чемоданов.
Додано: Пон 08 сер, 2022 10:33
Вот и у меня такой же вопрос созрел. Зачем вся эта лабуда за тысячу в месяц. Однозначно вышли сами на хозяев, иначе набросить сверху 3 кгрн риелтору не выгодно экономически. Возможно передвигаются в лучшую локацию, но тогда зачем вести переговоры о скидке с предыдущим арендодателем.
Единственный ответ это фиксация цены ниже на 1 кгрн. то есть для них это существенно. С работой у многих жеппа. Разница у некоторых в ее глубине
Кстати, знакомый айтишник на Кипре жалуется, что зп не хватает на киевский уровень жизни. Рассказывал, что начал готовить дома Хотя в Киеве питался только по заведениям. Квартиру снимают уже на двоих
Востаннє редагувалось hume в Пон 08 сер, 2022 10:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 08 сер, 2022 10:35
Додано: Пон 08 сер, 2022 10:41
Додано: Пон 08 сер, 2022 10:48
hume Вы не поверите, но маразм на рынке меня тоже удивляет.
Например: современная 1-комн на ПОХ.
В первый день войны арендаторы сбежали в другую область, вещи оставили. Договорились с хозяином на время военных действий в Киеве снизить цену до 5500грн.
В конце мая вернулись, хозяин выставил им 7000грн (это намного дешевле, чем они арендовали до войны) с оговоркой, что пока цена на 2мес, потом посмотрят по рынку.
Через пару дней они решили съехать в другую квартиру в этом же доме, но без бойлера и без кондиционера только потому, что там арендодатель согласился зафиксировать цену 7000грн на год.
Нет слов...
Додано: Пон 08 сер, 2022 11:16
l66 таких историй мы ещё услышим не один десяток. Правда снимать квартиру бенз бойлера не сильно умное решение.
Востаннє редагувалось hume в Пон 08 сер, 2022 11:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 08 сер, 2022 11:16
Сейчас есть выбор. Моя сотрудница при повышении цены с 8 до 10 съехала в больший метраж и лучшее расположение, с котом. До войны квартира стоила ей 15 риэлторов в сделке не было
Додано: Пон 08 сер, 2022 11:21
Сейчас арендатор может диктовать свои условия. Уже отмечал здесь, что основная масса просмотров и сделок проходят от людей, которые и до войны жили в Киеве, просто сейчас есть возможность улучшить жилищные условия и зафиксировать цену. Кстати, думаю можно смело фиксировать цену на год, поворота в лучшую сторону не ожидаю
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