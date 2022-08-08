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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2291229222932294
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 13:24

  Vlad442 написав:
  hume написав:Кстати, думаю можно смело фиксировать цену на год, поворота в лучшую сторону не ожидаю

Поворот у кращу сторону для країни, та для ринка оренди Києва, який зараз недооцінений, це різні речі.
Я приводив фактори, які можуть виступити драйвером ринку восени.

Думаете оффлайн обучение способно качнуть цены в большую сторону? К осени ещё бизнес сезон немного на спрос влиял, все приезжали с морей и с головой погружались в работу. Сейчас с бизнесом проблемы, максимум некоторые переселенцы ещё к Киеву подтянутся, а так же домой вернуться странники западной Украины
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 13:33

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  hume написав:Думаете оффлайн обучение способно качнуть цены в большую сторону? К осени ещё бизнес сезон немного на спрос влиял, все приезжали с морей и с головой погружались в работу. Сейчас с бизнесом проблемы, максимум некоторые переселенцы ещё к Киеву подтянутся, а так же домой вернуться странники западной Украины

Вернутся домой странники, потому что закупать дрова и топить печи они не будут, вернутся домой школьники, возрастет потребление, оживет бизнес, включится мультипликатор. Сейчас Киев дешевле (не дороже) многих облцентров, будучи более чем безопасным городом - ПВО получше, чем в Хмельницком, дальше от линии фронта, чем Кропивницкий. Это ненормально. Инерция работает против Киева.
Не жду на рынке ракеты, но предпосылки к росту вижу. Собственно этот рост постоянно идет, после восстановления рынка в мае.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 06:50

  Vlad442 написав:
  hume написав:Думаете оффлайн обучение способно качнуть цены в большую сторону? К осени ещё бизнес сезон немного на спрос влиял, все приезжали с морей и с головой погружались в работу. Сейчас с бизнесом проблемы, максимум некоторые переселенцы ещё к Киеву подтянутся, а так же домой вернуться странники западной Украины

Вернутся домой странники, потому что закупать дрова и топить печи они не будут, вернутся домой школьники, возрастет потребление, оживет бизнес, включится мультипликатор. Сейчас Киев дешевле (не дороже) многих облцентров, будучи более чем безопасным городом - ПВО получше, чем в Хмельницком, дальше от линии фронта, чем Кропивницкий. Это ненормально. Инерция работает против Киева.
Не жду на рынке ракеты, но предпосылки к росту вижу. Собственно этот рост постоянно идет, после восстановления рынка в мае.


Репером відновлення Кржн є звільнення Херсону від російських окупаційних військ і деокупація Запоріжської АЕС.
.
Якщо зе- та слуги зможуть закрити свій колосальний пройоп, тоді Кржн частково оживе.
На даний момент ситуація непевна.
Frant
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