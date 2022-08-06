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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2291229222932294
Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 13:24

  Vlad442 написав:
  hume написав:Кстати, думаю можно смело фиксировать цену на год, поворота в лучшую сторону не ожидаю

Поворот у кращу сторону для країни, та для ринка оренди Києва, який зараз недооцінений, це різні речі.
Я приводив фактори, які можуть виступити драйвером ринку восени.

Думаете оффлайн обучение способно качнуть цены в большую сторону? К осени ещё бизнес сезон немного на спрос влиял, все приезжали с морей и с головой погружались в работу. Сейчас с бизнесом проблемы, максимум некоторые переселенцы ещё к Киеву подтянутся, а так же домой вернуться странники западной Украины
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 сер, 2022 13:33

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  hume написав:Думаете оффлайн обучение способно качнуть цены в большую сторону? К осени ещё бизнес сезон немного на спрос влиял, все приезжали с морей и с головой погружались в работу. Сейчас с бизнесом проблемы, максимум некоторые переселенцы ещё к Киеву подтянутся, а так же домой вернуться странники западной Украины

Вернутся домой странники, потому что закупать дрова и топить печи они не будут, вернутся домой школьники, возрастет потребление, оживет бизнес, включится мультипликатор. Сейчас Киев дешевле (не дороже) многих облцентров, будучи более чем безопасным городом - ПВО получше, чем в Хмельницком, дальше от линии фронта, чем Кропивницкий. Это ненормально. Инерция работает против Киева.
Не жду на рынке ракеты, но предпосылки к росту вижу. Собственно этот рост постоянно идет, после восстановления рынка в мае.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 06:50

  Vlad442 написав:
  hume написав:Думаете оффлайн обучение способно качнуть цены в большую сторону? К осени ещё бизнес сезон немного на спрос влиял, все приезжали с морей и с головой погружались в работу. Сейчас с бизнесом проблемы, максимум некоторые переселенцы ещё к Киеву подтянутся, а так же домой вернуться странники западной Украины

Вернутся домой странники, потому что закупать дрова и топить печи они не будут, вернутся домой школьники, возрастет потребление, оживет бизнес, включится мультипликатор. Сейчас Киев дешевле (не дороже) многих облцентров, будучи более чем безопасным городом - ПВО получше, чем в Хмельницком, дальше от линии фронта, чем Кропивницкий. Это ненормально. Инерция работает против Киева.
Не жду на рынке ракеты, но предпосылки к росту вижу. Собственно этот рост постоянно идет, после восстановления рынка в мае.


Репером відновлення Кржн є звільнення Херсону від російських окупаційних військ і деокупація Запоріжської АЕС.
.
Якщо зе- та слуги зможуть закрити свій колосальний пройоп, тоді Кржн частково оживе.
На даний момент ситуація непевна.
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 07:47

  Frant написав:
  Vlad442 написав:
  hume написав:Думаете оффлайн обучение способно качнуть цены в большую сторону? К осени ещё бизнес сезон немного на спрос влиял, все приезжали с морей и с головой погружались в работу. Сейчас с бизнесом проблемы, максимум некоторые переселенцы ещё к Киеву подтянутся, а так же домой вернуться странники западной Украины

Вернутся домой странники, потому что закупать дрова и топить печи они не будут, вернутся домой школьники, возрастет потребление, оживет бизнес, включится мультипликатор. Сейчас Киев дешевле (не дороже) многих облцентров, будучи более чем безопасным городом - ПВО получше, чем в Хмельницком, дальше от линии фронта, чем Кропивницкий. Это ненормально. Инерция работает против Киева.
Не жду на рынке ракеты, но предпосылки к росту вижу. Собственно этот рост постоянно идет, после восстановления рынка в мае.


Репером відновлення Кржн є звільнення Херсону від російських окупаційних військ і деокупація Запоріжської АЕС.
.
Якщо зе- та слуги зможуть закрити свій колосальний пройоп, тоді Кржн частково оживе.
На даний момент ситуація непевна.


Я б написав так - якщо Зе зможе закрити пройопи які творились в Україні за 30 років.

Можна все що завгодно писати, але якщо Україна не в НАТО, тоді інвештиціі в КРН це високоризиковий бізнес, і в любу мить можна втратити все.
Одну квартирку мати можна розглядати, але вкладати всю каклету, вибачте, занадто :shock:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 09:04

  Хомякоид написав:
  Frant написав:
  Vlad442 написав:Вернутся домой странники, потому что закупать дрова и топить печи они не будут, вернутся домой школьники, возрастет потребление, оживет бизнес, включится мультипликатор. Сейчас Киев дешевле (не дороже) многих облцентров, будучи более чем безопасным городом - ПВО получше, чем в Хмельницком, дальше от линии фронта, чем Кропивницкий. Это ненормально. Инерция работает против Киева.
Не жду на рынке ракеты, но предпосылки к росту вижу. Собственно этот рост постоянно идет, после восстановления рынка в мае.


Репером відновлення Кржн є звільнення Херсону від російських окупаційних військ і деокупація Запоріжської АЕС.
.
Якщо зе- та слуги зможуть закрити свій колосальний пройоп, тоді Кржн частково оживе.
На даний момент ситуація непевна.


Я б написав так - якщо Зе зможе закрити пройопи які творились в Україні за 30 років.

:shock:

Нехай зелена шушера і неграмотні слуги закриє ті пройопи, що вони наробили. А дров наламали ці дауни більше, ніж всі їх попередники, разом узяті. За 2,5 роки не купити жодного снаряда для української артилерії, намертво заморозити всі ракетні та артилерійські програми, які робились при пороху, на всі керівні посади в силових органах поставити некомпетентних людей або російських шпигунів. За два тижня проїпати 15% території, найбільшу в Європі атомну станцію, в раттм 2,5 млн населення - ось основні досягнення зеленої команди і луг нароту, на даний момент.
Frant
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