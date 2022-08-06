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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 сер, 2022 13:24
Vlad442 написав: hume написав:
Кстати, думаю можно смело фиксировать цену на год, поворота в лучшую сторону не ожидаю
Поворот у кращу сторону для країни, та для ринка оренди Києва, який зараз недооцінений, це різні речі.
Я приводив фактори, які можуть виступити драйвером ринку восени.
Думаете оффлайн обучение способно качнуть цены в большую сторону? К осени ещё бизнес сезон немного на спрос влиял, все приезжали с морей и с головой погружались в работу. Сейчас с бизнесом проблемы, максимум некоторые переселенцы ещё к Киеву подтянутся, а так же домой вернуться странники западной Украины
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Додано: Пон 08 сер, 2022 13:33
hume написав:
Думаете оффлайн обучение способно качнуть цены в большую сторону? К осени ещё бизнес сезон немного на спрос влиял, все приезжали с морей и с головой погружались в работу. Сейчас с бизнесом проблемы, максимум некоторые переселенцы ещё к Киеву подтянутся, а так же домой вернуться странники западной Украины
Вернутся домой странники, потому что закупать дрова и топить печи они не будут, вернутся домой школьники, возрастет потребление, оживет бизнес, включится мультипликатор. Сейчас Киев дешевле (не дороже) многих облцентров, будучи более чем безопасным городом - ПВО получше, чем в Хмельницком, дальше от линии фронта, чем Кропивницкий. Это ненормально. Инерция работает против Киева.
Не жду на рынке ракеты, но предпосылки к росту вижу. Собственно этот рост постоянно идет, после восстановления рынка в мае.
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Vlad442
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Додано: Вів 09 сер, 2022 06:50
Vlad442 написав: hume написав:
Думаете оффлайн обучение способно качнуть цены в большую сторону? К осени ещё бизнес сезон немного на спрос влиял, все приезжали с морей и с головой погружались в работу. Сейчас с бизнесом проблемы, максимум некоторые переселенцы ещё к Киеву подтянутся, а так же домой вернуться странники западной Украины
Вернутся домой странники, потому что закупать дрова и топить печи они не будут, вернутся домой школьники, возрастет потребление, оживет бизнес, включится мультипликатор. Сейчас Киев дешевле (не дороже) многих облцентров, будучи более чем безопасным городом - ПВО получше, чем в Хмельницком, дальше от линии фронта, чем Кропивницкий. Это ненормально. Инерция работает против Киева.
Не жду на рынке ракеты, но предпосылки к росту вижу. Собственно этот рост постоянно идет, после восстановления рынка в мае.
Репером відновлення Кржн є звільнення Херсону від російських окупаційних військ і деокупація Запоріжської АЕС.
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Якщо зе- та слуги зможуть закрити свій колосальний пройоп, тоді Кржн частково оживе.
На даний момент ситуація непевна.
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Frant
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Додано: Вів 09 сер, 2022 07:47
Frant написав: Vlad442 написав: hume написав:
Думаете оффлайн обучение способно качнуть цены в большую сторону? К осени ещё бизнес сезон немного на спрос влиял, все приезжали с морей и с головой погружались в работу. Сейчас с бизнесом проблемы, максимум некоторые переселенцы ещё к Киеву подтянутся, а так же домой вернуться странники западной Украины
Вернутся домой странники, потому что закупать дрова и топить печи они не будут, вернутся домой школьники, возрастет потребление, оживет бизнес, включится мультипликатор. Сейчас Киев дешевле (не дороже) многих облцентров, будучи более чем безопасным городом - ПВО получше, чем в Хмельницком, дальше от линии фронта, чем Кропивницкий. Это ненормально. Инерция работает против Киева.
Не жду на рынке ракеты, но предпосылки к росту вижу. Собственно этот рост постоянно идет, после восстановления рынка в мае.
Репером відновлення Кржн є звільнення Херсону від російських окупаційних військ і деокупація Запоріжської АЕС.
.
Якщо зе- та слуги зможуть закрити свій колосальний пройоп, тоді Кржн частково оживе.
На даний момент ситуація непевна.
Я б написав так - якщо Зе зможе закрити пройопи які творились в Україні за 30 років.
Можна все що завгодно писати, але якщо Україна не в НАТО, тоді інвештиціі в КРН це високоризиковий бізнес, і в любу мить можна втратити все.
Одну квартирку мати можна розглядати, але вкладати всю каклету, вибачте, занадто
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Хомякоид
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Додано: Вів 09 сер, 2022 09:04
Хомякоид написав: Frant написав: Vlad442 написав:
Вернутся домой странники, потому что закупать дрова и топить печи они не будут, вернутся домой школьники, возрастет потребление, оживет бизнес, включится мультипликатор. Сейчас Киев дешевле (не дороже) многих облцентров, будучи более чем безопасным городом - ПВО получше, чем в Хмельницком, дальше от линии фронта, чем Кропивницкий. Это ненормально. Инерция работает против Киева.
Не жду на рынке ракеты, но предпосылки к росту вижу. Собственно этот рост постоянно идет, после восстановления рынка в мае.
Репером відновлення Кржн є звільнення Херсону від російських окупаційних військ і деокупація Запоріжської АЕС.
.
Якщо зе- та слуги зможуть закрити свій колосальний пройоп, тоді Кржн частково оживе.
На даний момент ситуація непевна.
Я б написав так - якщо Зе зможе закрити пройопи які творились в Україні за 30 років.
Нехай зелена шушера і неграмотні слуги закриють ті пройопи, що вони наробили. А дров наламали ці дауни більше, ніж всі їх попередники, разом узяті. За 2,5 роки не купити жодного снаряда для української артилерії, намертво заморозити всі ракетні та артилерійські програми, які робились при пороху, на більшість керівних посад в силових органах поставити некомпетентних людей або російських шпигунів. За два тижня проїпати 15% території, найбільшу в Європі атомну станцію, втратити 2,5 млн населення - ось основні досягнення зеленої команди і слуг нароту, на даний момент.
"Армія, мова, віра!" - поганий лозунг, правда?
Давайте краще "надо просто перестать стрелять" і "давайте договарімся пасрєдінє"?
Клоунам, які жодного дня не служили у армії, напівграмотним гуманітаріям, які купили дипломи второрозрядних ВУЗів - не місце на найвищих щабелях влади.
На жаль, нація селян і сантехніків обирає владу "по своєму подобію". Результати цього паскудного водевілю - у нас перед очима.
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Frant
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