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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 сер, 2022 13:24
Vlad442 написав: hume написав:
Кстати, думаю можно смело фиксировать цену на год, поворота в лучшую сторону не ожидаю
Поворот у кращу сторону для країни, та для ринка оренди Києва, який зараз недооцінений, це різні речі.
Я приводив фактори, які можуть виступити драйвером ринку восени.
Думаете оффлайн обучение способно качнуть цены в большую сторону? К осени ещё бизнес сезон немного на спрос влиял, все приезжали с морей и с головой погружались в работу. Сейчас с бизнесом проблемы, максимум некоторые переселенцы ещё к Киеву подтянутся, а так же домой вернуться странники западной Украины
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Додано: Пон 08 сер, 2022 13:33
hume написав:
Думаете оффлайн обучение способно качнуть цены в большую сторону? К осени ещё бизнес сезон немного на спрос влиял, все приезжали с морей и с головой погружались в работу. Сейчас с бизнесом проблемы, максимум некоторые переселенцы ещё к Киеву подтянутся, а так же домой вернуться странники западной Украины
Вернутся домой странники, потому что закупать дрова и топить печи они не будут, вернутся домой школьники, возрастет потребление, оживет бизнес, включится мультипликатор. Сейчас Киев дешевле (не дороже) многих облцентров, будучи более чем безопасным городом - ПВО получше, чем в Хмельницком, дальше от линии фронта, чем Кропивницкий. Это ненормально. Инерция работает против Киева.
Не жду на рынке ракеты, но предпосылки к росту вижу. Собственно этот рост постоянно идет, после восстановления рынка в мае.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 06:50
Vlad442 написав: hume написав:
Думаете оффлайн обучение способно качнуть цены в большую сторону? К осени ещё бизнес сезон немного на спрос влиял, все приезжали с морей и с головой погружались в работу. Сейчас с бизнесом проблемы, максимум некоторые переселенцы ещё к Киеву подтянутся, а так же домой вернуться странники западной Украины
Вернутся домой странники, потому что закупать дрова и топить печи они не будут, вернутся домой школьники, возрастет потребление, оживет бизнес, включится мультипликатор. Сейчас Киев дешевле (не дороже) многих облцентров, будучи более чем безопасным городом - ПВО получше, чем в Хмельницком, дальше от линии фронта, чем Кропивницкий. Это ненормально. Инерция работает против Киева.
Не жду на рынке ракеты, но предпосылки к росту вижу. Собственно этот рост постоянно идет, после восстановления рынка в мае.
Репером відновлення Кржн є звільнення Херсону від російських окупаційних військ і деокупація Запоріжської АЕС.
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Якщо зе- та слуги зможуть закрити свій колосальний пройоп, тоді Кржн частково оживе.
На даний момент ситуація непевна.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 07:47
Frant написав: Vlad442 написав: hume написав:
Думаете оффлайн обучение способно качнуть цены в большую сторону? К осени ещё бизнес сезон немного на спрос влиял, все приезжали с морей и с головой погружались в работу. Сейчас с бизнесом проблемы, максимум некоторые переселенцы ещё к Киеву подтянутся, а так же домой вернуться странники западной Украины
Вернутся домой странники, потому что закупать дрова и топить печи они не будут, вернутся домой школьники, возрастет потребление, оживет бизнес, включится мультипликатор. Сейчас Киев дешевле (не дороже) многих облцентров, будучи более чем безопасным городом - ПВО получше, чем в Хмельницком, дальше от линии фронта, чем Кропивницкий. Это ненормально. Инерция работает против Киева.
Не жду на рынке ракеты, но предпосылки к росту вижу. Собственно этот рост постоянно идет, после восстановления рынка в мае.
Репером відновлення Кржн є звільнення Херсону від російських окупаційних військ і деокупація Запоріжської АЕС.
.
Якщо зе- та слуги зможуть закрити свій колосальний пройоп, тоді Кржн частково оживе.
На даний момент ситуація непевна.
Я б написав так - якщо Зе зможе закрити пройопи які творились в Україні за 30 років.
Можна все що завгодно писати, але якщо Україна не в НАТО, тоді інвештиціі в КРН це високоризиковий бізнес, і в любу мить можна втратити все.
Одну квартирку мати можна розглядати, але вкладати всю каклету, вибачте, занадто
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Додано: Вів 09 сер, 2022 14:29
Vlad442 написав: hume написав:
Думаете оффлайн обучение способно качнуть цены в большую сторону? К осени ещё бизнес сезон немного на спрос влиял, все приезжали с морей и с головой погружались в работу. Сейчас с бизнесом проблемы, максимум некоторые переселенцы ещё к Киеву подтянутся, а так же домой вернуться странники западной Украины
Вернутся домой странники, потому что закупать дрова и топить печи они не будут, вернутся домой школьники, возрастет потребление, оживет бизнес, включится мультипликатор. Сейчас Киев дешевле (не дороже) многих облцентров, будучи более чем безопасным городом - ПВО получше, чем в Хмельницком, дальше от линии фронта, чем Кропивницкий. Это ненормально. Инерция работает против Киева.
Не жду на рынке ракеты, но предпосылки к росту вижу. Собственно этот рост постоянно идет, после восстановления рынка в мае.
А еще толпы студентов понаедут.
На бучанском направлении много побитого жилья. Опять же все на Киев.
К тому же Львов уже всем приелся за лето.
А ещё в большом Киеве проще затеряться - соседи здесь не склонны стучать военкомам, как в некоторых горных областях.
Все признаки скорого роста аренды налицо.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 15:14
hume написав:
В Севене знакомый знакомого снимал однушку за 17 кгрн, сейчас сошлись с хозяином квартиры на 11,5 кгрн.
Есть мнение по ПОХу, что там самое большое количество квартир под аренду. Сугубо мое мнение. Возможно это давит на цены.
По ПОХу самая большая просадка по ценам аренды.
Сумасшедшее предложение + Южный мост закрыт.
хз как там beee удалось сдать аж две 2к по 65 метра по 35 кгрн за штуку.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 15:19
hume написав:
них это существенно. С работой у многих жеппа. Разница у некоторых в ее глубине
Кстати, знакомый айтишник на Кипре жалуется, что зп не хватает на киевский уровень жизни. Рассказывал, что начал готовить дома
Хотя в Киеве питался только по заведениям. Квартиру снимают уже на двоих
Пускай из Пафоса или Лимасола перебираются в Восточный Кипр там всё дешевле.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 15:32
hume написав:
Кстати, думаю можно смело
фиксировать цену на год, поворота в лучшую сторону не ожидаю
Батон хлеба 100 грн не такая уж и фантастика.
Игорькиев уже отписался про сдачу 1к в прицентрале за 2 кг помидоров в день.
Наверное в апреле на год фиксил цену
Хотя арендаторы уже рапортуют мол зафиксили классную цену на 6 месяцев - год, а тут раз - арендодатель заявляет мол квартира выставляется на продажу... или двоюродная бабушка из Луганска едет - с вещами на выход...
Форс-мажор (война) мол в обе стороны действует.
На следующий день квартира появляется в рекламе по рыночной цене
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Додано: Вів 09 сер, 2022 16:20
UA написав:
Сумасшедшее предложение + Южный мост закрыт.
хз как там beee удалось сдать аж две 2к по 65 метра по 35 кгрн за штуку.
Чудеса
Есть фанаты ПОХа, их просто найти нужно. Но когда ты их находишь, можно крутить по полной. Ну если ему удалось сдать за 35 я только рад. Значит есть деньги, значит кто-то ещё может хорошо зарабатывать (надеюсь честно)
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