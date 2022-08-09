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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2292229322942295
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:23

  UA написав:
  hume написав:В Севене знакомый знакомого снимал однушку за 17 кгрн, сейчас сошлись с хозяином квартиры на 11,5 кгрн.

Есть мнение по ПОХу, что там самое большое количество квартир под аренду. Сугубо мое мнение. Возможно это давит на цены.

По ПОХу самая большая просадка по ценам аренды.
Сумасшедшее предложение + Южный мост закрыт.
хз как там beee удалось сдать аж две 2к по 65 метра по 35 кгрн за штуку.
Чудеса :mrgreen:

Він дезінформував публіку.
Наіпав своїх шанувальників(((
Так часто тут буває.
Frant
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  #<1 ... 2292229322942295
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