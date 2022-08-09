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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 сер, 2022 19:23
UA написав: hume написав:
В Севене знакомый знакомого снимал однушку за 17 кгрн, сейчас сошлись с хозяином квартиры на 11,5 кгрн.
Есть мнение по ПОХу, что там самое большое количество квартир под аренду. Сугубо мое мнение. Возможно это давит на цены.
По ПОХу самая большая просадка по ценам аренды.
Сумасшедшее предложение + Южный мост закрыт.
хз как там beee удалось сдать аж две 2к по 65 метра по 35 кгрн за штуку.
Чудеса
Він дезінформував публіку.
Наіпав своїх шанувальників(((
Так часто тут буває.
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Frant
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Додано: Вів 09 сер, 2022 21:52
hume написав: UA написав:
Сумасшедшее предложение + Южный мост закрыт.
хз как там beee удалось сдать аж две 2к по 65 метра по 35 кгрн за штуку.
Чудеса
Есть фанаты ПОХа, их просто найти нужно. Но когда ты их находишь, можно крутить по полной. Ну если ему удалось сдать за 35 я только рад. Значит есть деньги, значит кто-то ещё может хорошо зарабатывать (надеюсь честно)
У нас в городе известнейший риэлтор Деня Дорошенко(инста dorik7) рапортует там же в месте и в Фейсбуке, что продана 2х уровневая квартира в Комфорт Сити у нас(проспект Кирова,не центр,не ж0па,в 1937м там автодорожный техникум построили на выезде из города,база Рейнфорда была в своё время + генеральный офис) по 2500 за метр почти и свежая, то есть как Биии люди подымаютна ремонтах, и аренда там же в таунхаусе дома 3эт. 270кв.м. - 4куе по НБУ, и уходит всё, месяц-другой и "алё", так что все цены в 1,5куе/метр на ПОХе в монолите, 35кгрн аренды в "муха не срала на Милле" с прибамбасами там же считаю нормой.
Кому война - кому мать родна
Я к примеру не Корбан ни разу хоть и как Эйр, из "тех", и у меня сейчас ни крысить, ни на "2% жить" не получается. А у кого то звездный час.
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барабашов
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Додано: Вів 09 сер, 2022 22:27
Frant написав:
Він дезінформував публіку.
UA написав: hume написав:
В Севене знакомый знакомого снимал однушку за 17 кгрн, сейчас сошлись с хозяином квартиры на 11,5 кгрн.
Есть мнение по ПОХу, что там самое большое количество квартир под аренду. Сугубо мое мнение. Возможно это давит на цены.
По ПОХу самая большая просадка по ценам аренды.
Сумасшедшее предложение + Южный мост закрыт.
хз как там beee удалось сдать аж две 2к по 65 метра по 35 кгрн за штуку.
Чудеса
Наіпав своїх шанувальників
(((
Так часто тут буває.
Мне примерно с апреля стало понятно, что beee имеет отношение к продажам и аренде примерно такое же, как уборщица зрительного зала в театре к искусству. Вроде где-то рядом, но не совсем. Не понятна только цель.
Дай Бог, чтобы это было просто ля-ля-ля без корысти, есть такие люди. Но бывают и другие сценарии - например,предложение поучаствовать в совместном проекте(когда уже стал в доску своим), откуда выйдут с деньгами уже не все.
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Damien
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