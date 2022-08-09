Додано: Вів 09 сер, 2022 21:52

hume написав: UA написав: Сумасшедшее предложение + Южный мост закрыт.

хз как там beee удалось сдать аж две 2к по 65 метра по 35 кгрн за штуку.

Чудеса Сумасшедшее предложение + Южный мост закрыт.хз как там beee удалось сдать аж две 2к по 65 метра по 35 кгрн за штуку.Чудеса

Есть фанаты ПОХа, их просто найти нужно. Но когда ты их находишь, можно крутить по полной. Ну если ему удалось сдать за 35 я только рад. Значит есть деньги, значит кто-то ещё может хорошо зарабатывать (надеюсь честно) Есть фанаты ПОХа, их просто найти нужно. Но когда ты их находишь, можно крутить по полной. Ну если ему удалось сдать за 35 я только рад. Значит есть деньги, значит кто-то ещё может хорошо зарабатывать (надеюсь честно)

У нас в городе известнейший риэлтор Деня Дорошенко(инста dorik7) рапортует там же в месте и в Фейсбуке, что продана 2х уровневая квартира в Комфорт Сити у нас(проспект Кирова,не центр,не ж0па,в 1937м там автодорожный техникум построили на выезде из города,база Рейнфорда была в своё время + генеральный офис) по 2500 за метр почти и свежая, то есть как Биии люди подымаютна ремонтах, и аренда там же в таунхаусе дома 3эт. 270кв.м. - 4куе по НБУ, и уходит всё, месяц-другой и "алё", так что все цены в 1,5куе/метр на ПОХе в монолите, 35кгрн аренды в "муха не срала на Милле" с прибамбасами там же считаю нормой.Кому война - кому мать роднаЯ к примеру не Корбан ни разу хоть и как Эйр, из "тех", и у меня сейчас ни крысить, ни на "2% жить" не получается. А у кого то звездный час.