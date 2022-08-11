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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2290229122922293
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 15:19

  hume написав: них это существенно. С работой у многих жеппа. Разница у некоторых в ее глубине
Кстати, знакомый айтишник на Кипре жалуется, что зп не хватает на киевский уровень жизни. Рассказывал, что начал готовить дома :mrgreen: Хотя в Киеве питался только по заведениям. Квартиру снимают уже на двоих :D

Пускай из Пафоса или Лимасола перебираются в Восточный Кипр там всё дешевле.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 15:32

  hume написав: Кстати, думаю можно смело фиксировать цену на год, поворота в лучшую сторону не ожидаю :D

Батон хлеба 100 грн не такая уж и фантастика.
Игорькиев уже отписался про сдачу 1к в прицентрале за 2 кг помидоров в день.
Наверное в апреле на год фиксил цену :mrgreen:

Хотя арендаторы уже рапортуют мол зафиксили классную цену на 6 месяцев - год, а тут раз - арендодатель заявляет мол квартира выставляется на продажу... или двоюродная бабушка из Луганска едет - с вещами на выход...
Форс-мажор (война) мол в обе стороны действует.
На следующий день квартира появляется в рекламе по рыночной цене :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 16:20

  UA написав:Сумасшедшее предложение + Южный мост закрыт.
хз как там beee удалось сдать аж две 2к по 65 метра по 35 кгрн за штуку.
Чудеса :mrgreen:

Есть фанаты ПОХа, их просто найти нужно. Но когда ты их находишь, можно крутить по полной. Ну если ему удалось сдать за 35 я только рад. Значит есть деньги, значит кто-то ещё может хорошо зарабатывать (надеюсь честно)
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 18:37

  Faceless написав:
  flyman написав:Оренда кавалірки 18м2 в Києві 4000 грн (хотілка olx)

Тобто кімнати

тобто гостинки із окремим санвузлом і кухонним кутком.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 21:52

  hume написав:
  UA написав:Сумасшедшее предложение + Южный мост закрыт.
хз как там beee удалось сдать аж две 2к по 65 метра по 35 кгрн за штуку.
Чудеса :mrgreen:

Есть фанаты ПОХа, их просто найти нужно. Но когда ты их находишь, можно крутить по полной. Ну если ему удалось сдать за 35 я только рад. Значит есть деньги, значит кто-то ещё может хорошо зарабатывать (надеюсь честно)

У нас в городе известнейший риэлтор Деня Дорошенко(инста dorik7) рапортует там же в инсте и в Фейсбуке, что продана 2х уровневая квартира в Комфорт Сити у нас(проспект Кирова,не центр,не ж0па,в 1937м там автодорожный техникум построили на выезде из города,база Рейнфорда была в своё время + генеральный офис) по 2500 за метр почти и свежая, то есть как Биии люди подымаютна ремонтах, и аренда там же в таунхаусе дома 3эт. 270кв.м. - 4куе по НБУ, и уходит всё, месяц-другой и "алё", так что все цены в 1,5куе/метр на ПОХе в монолите, 35кгрн аренды в "муха не срала на Милле" с прибамбасами там же считаю нормой.
Кому война - кому мать родна
Я к примеру не Корбан ни разу хоть и как Эйр, из "тех", и у меня сейчас ни крысить, ни на "2% жить" не получается. А у кого то звездный час.
Востаннє редагувалось барабашов в Вів 09 сер, 2022 23:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 15:07

Европейские странники которые до войны арендовали квартиры в Киеве начали в нехилом количестве возвращаться.
Предположу, что к сентябрю цены аренды в Киеве почти догонят Кропивницкий, но будут ниже, чем в Полтаве.
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