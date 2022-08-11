Пускай из Пафоса или Лимасола перебираются в Восточный Кипр там всё дешевле.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 сер, 2022 15:19
Пускай из Пафоса или Лимасола перебираются в Восточный Кипр там всё дешевле.
Додано: Вів 09 сер, 2022 15:32
Батон хлеба 100 грн не такая уж и фантастика.
Игорькиев уже отписался про сдачу 1к в прицентрале за 2 кг помидоров в день.
Наверное в апреле на год фиксил цену
Хотя арендаторы уже рапортуют мол зафиксили классную цену на 6 месяцев - год, а тут раз - арендодатель заявляет мол квартира выставляется на продажу... или двоюродная бабушка из Луганска едет - с вещами на выход...
Форс-мажор (война) мол в обе стороны действует.
На следующий день квартира появляется в рекламе по рыночной цене
Додано: Вів 09 сер, 2022 16:20
Есть фанаты ПОХа, их просто найти нужно. Но когда ты их находишь, можно крутить по полной. Ну если ему удалось сдать за 35 я только рад. Значит есть деньги, значит кто-то ещё может хорошо зарабатывать (надеюсь честно)
Додано: Вів 09 сер, 2022 18:37
Додано: Вів 09 сер, 2022 21:52
У нас в городе известнейший риэлтор Деня Дорошенко(инста dorik7) рапортует там же в инсте и в Фейсбуке, что продана 2х уровневая квартира в Комфорт Сити у нас(проспект Кирова,не центр,не ж0па,в 1937м там автодорожный техникум построили на выезде из города,база Рейнфорда была в своё время + генеральный офис) по 2500 за метр почти и свежая, то есть как Биии люди подымаютна ремонтах, и аренда там же в таунхаусе дома 3эт. 270кв.м. - 4куе по НБУ, и уходит всё, месяц-другой и "алё", так что все цены в 1,5куе/метр на ПОХе в монолите, 35кгрн аренды в "муха не срала на Милле" с прибамбасами там же считаю нормой.
Кому война - кому мать родна
Я к примеру не Корбан ни разу хоть и как Эйр, из "тех", и у меня сейчас ни крысить, ни на "2% жить" не получается. А у кого то звездный час.
Востаннє редагувалось барабашов в Вів 09 сер, 2022 23:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 11 сер, 2022 15:07
Европейские странники которые до войны арендовали квартиры в Киеве начали в нехилом количестве возвращаться.
Предположу, что к сентябрю цены аренды в Киеве почти догонят Кропивницкий, но будут ниже, чем в Полтаве.
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