Пускай из Пафоса или Лимасола перебираются в Восточный Кипр там всё дешевле.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 сер, 2022 15:19
Пускай из Пафоса или Лимасола перебираются в Восточный Кипр там всё дешевле.
Додано: Вів 09 сер, 2022 15:32
Батон хлеба 100 грн не такая уж и фантастика.
Игорькиев уже отписался про сдачу 1к в прицентрале за 2 кг помидоров в день.
Наверное в апреле на год фиксил цену
Хотя арендаторы уже рапортуют мол зафиксили классную цену на 6 месяцев - год, а тут раз - арендодатель заявляет мол квартира выставляется на продажу... или двоюродная бабушка из Луганска едет - с вещами на выход...
Форс-мажор (война) мол в обе стороны действует.
На следующий день квартира появляется в рекламе по рыночной цене
Додано: Вів 09 сер, 2022 16:20
Есть фанаты ПОХа, их просто найти нужно. Но когда ты их находишь, можно крутить по полной. Ну если ему удалось сдать за 35 я только рад. Значит есть деньги, значит кто-то ещё может хорошо зарабатывать (надеюсь честно)
Додано: Вів 09 сер, 2022 18:37
Додано: Вів 09 сер, 2022 21:52
У нас в городе известнейший риэлтор Деня Дорошенко(инста dorik7) рапортует там же в инсте и в Фейсбуке, что продана 2х уровневая квартира в Комфорт Сити у нас(проспект Кирова,не центр,не ж0па,в 1937м там автодорожный техникум построили на выезде из города,база Рейнфорда была в своё время + генеральный офис) по 2500 за метр почти и свежая, то есть как Биии люди подымаютна ремонтах, и аренда там же в таунхаусе дома 3эт. 270кв.м. - 4куе по НБУ, и уходит всё, месяц-другой и "алё", так что все цены в 1,5куе/метр на ПОХе в монолите, 35кгрн аренды в "муха не срала на Милле" с прибамбасами там же считаю нормой.
Кому война - кому мать родна
Я к примеру не Корбан ни разу хоть и как Эйр, из "тех", и у меня сейчас ни крысить, ни на "2% жить" не получается. А у кого то звездный час.
Востаннє редагувалось барабашов в Вів 09 сер, 2022 23:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 11 сер, 2022 15:07
Европейские странники которые до войны арендовали квартиры в Киеве начали в нехилом количестве возвращаться.
Предположу, что к сентябрю цены аренды в Киеве почти догонят Кропивницкий, но будут ниже, чем в Полтаве.
Додано: Чет 11 сер, 2022 19:21
Я скажу, но это не точно. Была консультация с юристом в Чехии как открыть ФОП. Предварительно чех сказал что если не надо подтверждение диплома, то можно хоть завтра по визе толерантности, но продлевать именно данную визу не планируют, т.е. по окончанию надо выехать в Украину и подать на новую рабочую визу я к чему, когда юрист говорит, что продлевать не планируют надо подправить наш пессимизм об эмиграции поголовной. Бюрократия ЕС в принципе очень счастлива, что приехали молодые, образованные женщины с детьми в большом количестве, но отсеет лучших из лучших из них
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