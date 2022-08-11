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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2290229122922293
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 15:19

  hume написав: них это существенно. С работой у многих жеппа. Разница у некоторых в ее глубине
Кстати, знакомый айтишник на Кипре жалуется, что зп не хватает на киевский уровень жизни. Рассказывал, что начал готовить дома :mrgreen: Хотя в Киеве питался только по заведениям. Квартиру снимают уже на двоих :D

Пускай из Пафоса или Лимасола перебираются в Восточный Кипр там всё дешевле.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 15:32

  hume написав: Кстати, думаю можно смело фиксировать цену на год, поворота в лучшую сторону не ожидаю :D

Батон хлеба 100 грн не такая уж и фантастика.
Игорькиев уже отписался про сдачу 1к в прицентрале за 2 кг помидоров в день.
Наверное в апреле на год фиксил цену :mrgreen:

Хотя арендаторы уже рапортуют мол зафиксили классную цену на 6 месяцев - год, а тут раз - арендодатель заявляет мол квартира выставляется на продажу... или двоюродная бабушка из Луганска едет - с вещами на выход...
Форс-мажор (война) мол в обе стороны действует.
На следующий день квартира появляется в рекламе по рыночной цене :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 16:20

  UA написав:Сумасшедшее предложение + Южный мост закрыт.
хз как там beee удалось сдать аж две 2к по 65 метра по 35 кгрн за штуку.
Чудеса :mrgreen:

Есть фанаты ПОХа, их просто найти нужно. Но когда ты их находишь, можно крутить по полной. Ну если ему удалось сдать за 35 я только рад. Значит есть деньги, значит кто-то ещё может хорошо зарабатывать (надеюсь честно)
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 18:37

  Faceless написав:
  flyman написав:Оренда кавалірки 18м2 в Києві 4000 грн (хотілка olx)

Тобто кімнати

тобто гостинки із окремим санвузлом і кухонним кутком.
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 21:52

  hume написав:
  UA написав:Сумасшедшее предложение + Южный мост закрыт.
хз как там beee удалось сдать аж две 2к по 65 метра по 35 кгрн за штуку.
Чудеса :mrgreen:

Есть фанаты ПОХа, их просто найти нужно. Но когда ты их находишь, можно крутить по полной. Ну если ему удалось сдать за 35 я только рад. Значит есть деньги, значит кто-то ещё может хорошо зарабатывать (надеюсь честно)

У нас в городе известнейший риэлтор Деня Дорошенко(инста dorik7) рапортует там же в инсте и в Фейсбуке, что продана 2х уровневая квартира в Комфорт Сити у нас(проспект Кирова,не центр,не ж0па,в 1937м там автодорожный техникум построили на выезде из города,база Рейнфорда была в своё время + генеральный офис) по 2500 за метр почти и свежая, то есть как Биии люди подымаютна ремонтах, и аренда там же в таунхаусе дома 3эт. 270кв.м. - 4куе по НБУ, и уходит всё, месяц-другой и "алё", так что все цены в 1,5куе/метр на ПОХе в монолите, 35кгрн аренды в "муха не срала на Милле" с прибамбасами там же считаю нормой.
Кому война - кому мать родна
Я к примеру не Корбан ни разу хоть и как Эйр, из "тех", и у меня сейчас ни крысить, ни на "2% жить" не получается. А у кого то звездный час.
Востаннє редагувалось барабашов в Вів 09 сер, 2022 23:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 15:07

Европейские странники которые до войны арендовали квартиры в Киеве начали в нехилом количестве возвращаться.
Предположу, что к сентябрю цены аренды в Киеве почти догонят Кропивницкий, но будут ниже, чем в Полтаве.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 сер, 2022 19:21

  UA написав:Европейские странники которые до войны арендовали квартиры в Киеве начали в нехилом количестве возвращаться.
Предположу, что к сентябрю цены аренды в Киеве почти догонят Кропивницкий, но будут ниже, чем в Полтаве.

Я скажу, но это не точно. Была консультация с юристом в Чехии как открыть ФОП. Предварительно чех сказал что если не надо подтверждение диплома, то можно хоть завтра по визе толерантности, но продлевать именно данную визу не планируют, т.е. по окончанию надо выехать в Украину и подать на новую рабочую визу :) я к чему, когда юрист говорит, что продлевать не планируют надо подправить наш пессимизм об эмиграции поголовной. Бюрократия ЕС в принципе очень счастлива, что приехали молодые, образованные женщины с детьми в большом количестве, но отсеет лучших из лучших из них ;)
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 18:00

Польские железные дороги вводят дополнительные поезда в Украину.
Всё битком забито.
Там что, совсем шаровое проживание и выплаты порезали?
UA
 
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