Однозначно, размножаются делением.
Летом вечером работается гораздо легче.
При загрузке мешками вагонов потеешь меньше. Опять же, возвращаясь, можно пустыми бутылками разжиться dazu)))
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 21:08
Однозначно, размножаются делением.
Летом вечером работается гораздо легче.
При загрузке мешками вагонов потеешь меньше. Опять же, возвращаясь, можно пустыми бутылками разжиться dazu)))
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