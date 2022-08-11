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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2291229222932294
Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 21:08

  airmax78 написав:У меня в двушке уже 5 женщин живут, включая жену и дочку. Я с работы стараюсь вернуться когда уже все спят. Всерьез думаю вернуться в Киев - хочу один пожить.

Однозначно, размножаются делением.
Летом вечером работается гораздо легче.
При загрузке мешками вагонов потеешь меньше. Опять же, возвращаясь, можно пустыми бутылками разжиться dazu)))
antey1969
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