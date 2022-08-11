|
|
|
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 сер, 2022 05:34
airmax78 написав:
У меня в двушке уже 5 женщин живут, включая жену и дочку. Я с работы стараюсь вернуться когда уже все спят. Всерьез думаю вернуться в Киев - хочу один пожить.
І що/хто заважає повернутись?
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22952
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1455 раз.
- Подякували: 2404 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 сер, 2022 06:16
Frant написав: airmax78 написав:
У меня в двушке уже 5 женщин живут, включая жену и дочку. Я с работы стараюсь вернуться когда уже все спят. Всерьез думаю вернуться в Киев - хочу один пожить.
І що/хто заважає повернутись?
Центр комплектації...
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7664
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 775 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 сер, 2022 07:45
airmax78 написав:
У меня в двушке уже 5 женщин живут, включая жену и дочку. Я с работы стараюсь вернуться когда уже все спят. Всерьез думаю вернуться в Киев - хочу один пожить.
Давайте махнемся, вы в 2-к в безопастном обл. центре (есть бойлер, сможете мыться), а я в Австрию? Что-то как-то 5 мес. самому жить - очень неприкольно.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 6476
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1041 раз.
- Подякували: 1388 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 13 сер, 2022 07:48
BIGor написав: airmax78 написав:
У меня в двушке уже 5 женщин живут, включая жену и дочку. Я с работы стараюсь вернуться когда уже все спят. Всерьез думаю вернуться в Киев - хочу один пожить.
Давайте махнемся, вы в 2-к в безопастном обл. центре (есть бойлер, сможете мыться), а я в Австрию? Что-то как-то 5 мес. самому жить - очень неприкольно.
Вас заитересовали 5 женщин?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7664
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 775 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|5921
|2352243
|
Суб 13 сер, 2022 07:41
BIGor
|
|102055
|22595348
|
П'ят 12 сер, 2022 19:39
flyman
|
|9430
|2554695
|
Чет 11 сер, 2022 18:45
Bolt
|