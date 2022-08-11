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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2291229222932294
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 05:34

  airmax78 написав:У меня в двушке уже 5 женщин живут, включая жену и дочку. Я с работы стараюсь вернуться когда уже все спят. Всерьез думаю вернуться в Киев - хочу один пожить.

І що/хто заважає повернутись?
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 06:16

  Frant написав:
  airmax78 написав:У меня в двушке уже 5 женщин живут, включая жену и дочку. Я с работы стараюсь вернуться когда уже все спят. Всерьез думаю вернуться в Киев - хочу один пожить.

І що/хто заважає повернутись?
Центр комплектації...
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 07:45

  airmax78 написав:У меня в двушке уже 5 женщин живут, включая жену и дочку. Я с работы стараюсь вернуться когда уже все спят. Всерьез думаю вернуться в Киев - хочу один пожить.

Давайте махнемся, вы в 2-к в безопастном обл. центре (есть бойлер, сможете мыться), а я в Австрию? Что-то как-то 5 мес. самому жить - очень неприкольно.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 07:48

  BIGor написав:
  airmax78 написав:У меня в двушке уже 5 женщин живут, включая жену и дочку. Я с работы стараюсь вернуться когда уже все спят. Всерьез думаю вернуться в Киев - хочу один пожить.

Давайте махнемся, вы в 2-к в безопастном обл. центре (есть бойлер, сможете мыться), а я в Австрию? Что-то как-то 5 мес. самому жить - очень неприкольно.

Вас заитересовали 5 женщин?
Investor_K
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