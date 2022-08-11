Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 сер, 2022 05:34
airmax78 написав:
У меня в двушке уже 5 женщин живут, включая жену и дочку. Я с работы стараюсь вернуться когда уже все спят. Всерьез думаю вернуться в Киев - хочу один пожить.
І що/хто заважає повернутись?
Frant
Повідомлень: 22957
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 2404 раз.
Профіль
Додано: Суб 13 сер, 2022 06:16
Frant написав: airmax78 написав:
У меня в двушке уже 5 женщин живут, включая жену и дочку. Я с работы стараюсь вернуться когда уже все спят. Всерьез думаю вернуться в Киев - хочу один пожить.
І що/хто заважає повернутись?
Центр комплектації...
Investor_K
Повідомлень: 7664
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 776 раз.
Профіль
Додано: Суб 13 сер, 2022 07:45
airmax78 написав:
У меня в двушке уже 5 женщин живут, включая жену и дочку. Я с работы стараюсь вернуться когда уже все спят. Всерьез думаю вернуться в Киев - хочу один пожить.
Давайте махнемся, вы в 2-к в безопастном обл. центре (есть бойлер, сможете мыться), а я в Австрию? Что-то как-то 5 мес. самому жить - очень неприкольно.
BIGor
Повідомлень: 6476
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1042 раз.
Подякували: 1388 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 13 сер, 2022 07:48
BIGor написав: airmax78 написав:
У меня в двушке уже 5 женщин живут, включая жену и дочку. Я с работы стараюсь вернуться когда уже все спят. Всерьез думаю вернуться в Киев - хочу один пожить.
Давайте махнемся, вы в 2-к в безопастном обл. центре (есть бойлер, сможете мыться), а я в Австрию? Что-то как-то 5 мес. самому жить - очень неприкольно.
Вас заитересовали 5 женщин?
Investor_K
Повідомлень: 7664
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 776 раз.
Профіль
Додано: Суб 13 сер, 2022 11:51
Три місяці після деокупації: як відновлюється ринок оренди
https://blog.olx.ua/29197/tri-misjaci-p ... iivshhini/
ihorkyiv
Повідомлень: 709
З нами з: 01.05.17
Подякував: 130 раз.
Подякували: 231 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
102058
22601171
5926
2362249
9430
2564460
Чет 11 сер, 2022 18:45 Bolt