Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 сер, 2022 05:34
airmax78 написав:
У меня в двушке уже 5 женщин живут, включая жену и дочку. Я с работы стараюсь вернуться когда уже все спят. Всерьез думаю вернуться в Киев - хочу один пожить.
І що/хто заважає повернутись?
Frant
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Додано: Суб 13 сер, 2022 06:16
Frant написав: airmax78 написав:
У меня в двушке уже 5 женщин живут, включая жену и дочку. Я с работы стараюсь вернуться когда уже все спят. Всерьез думаю вернуться в Киев - хочу один пожить.
І що/хто заважає повернутись?
Центр комплектації...
Investor_K
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Додано: Суб 13 сер, 2022 07:45
airmax78 написав:
У меня в двушке уже 5 женщин живут, включая жену и дочку. Я с работы стараюсь вернуться когда уже все спят. Всерьез думаю вернуться в Киев - хочу один пожить.
Давайте махнемся, вы в 2-к в безопастном обл. центре (есть бойлер, сможете мыться), а я в Австрию? Что-то как-то 5 мес. самому жить - очень неприкольно.
BIGor
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Додано: Суб 13 сер, 2022 11:51
Три місяці після деокупації: як відновлюється ринок оренди
https://blog.olx.ua/29197/tri-misjaci-p ... iivshhini/
ihorkyiv
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Додано: Суб 13 сер, 2022 12:37
BIGor написав: airmax78 написав:
У меня в двушке уже 5 женщин живут, включая жену и дочку. Я с работы стараюсь вернуться когда уже все спят. Всерьез думаю вернуться в Киев - хочу один пожить.
Давайте махнемся, вы в 2-к в безопастном обл. центре (есть бойлер, сможете мыться), а я в Австрию? Что-то как-то 5 мес. самому жить - очень неприкольно.
Потягнете Австрію? Чи вже в ІТ відчули життя на широку ногу?
Faceless
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Додано: Суб 13 сер, 2022 12:41
Faceless написав: BIGor написав: airmax78 написав:
У меня в двушке уже 5 женщин живут, включая жену и дочку. Я с работы стараюсь вернуться когда уже все спят. Всерьез думаю вернуться в Киев - хочу один пожить.
Давайте махнемся, вы в 2-к в безопастном обл. центре (есть бойлер, сможете мыться), а я в Австрию? Что-то как-то 5 мес. самому жить - очень неприкольно.
Потягнете Австрію? Чи вже в ІТ відчули життя на широку ногу?
До доходів Ейра мені ще треба х10, але я звик жити скромно.
BIGor
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Додано: Суб 13 сер, 2022 17:58
Лукьяновка, однушка, новострой, 50 метров. 14,5 кгрн
hume
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Додано: Суб 13 сер, 2022 18:50
hume написав:
Лукьяновка, однушка, новострой, 50 метров. 14,5 кгрн
Лукьяновка самый опасный район города.
Цены там аномально низкие.
UA
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