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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2291229222932294
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 05:34

  airmax78 написав:У меня в двушке уже 5 женщин живут, включая жену и дочку. Я с работы стараюсь вернуться когда уже все спят. Всерьез думаю вернуться в Киев - хочу один пожить.

І що/хто заважає повернутись?
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 06:16

  Frant написав:
  airmax78 написав:У меня в двушке уже 5 женщин живут, включая жену и дочку. Я с работы стараюсь вернуться когда уже все спят. Всерьез думаю вернуться в Киев - хочу один пожить.

І що/хто заважає повернутись?
Центр комплектації...
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 07:45

  airmax78 написав:У меня в двушке уже 5 женщин живут, включая жену и дочку. Я с работы стараюсь вернуться когда уже все спят. Всерьез думаю вернуться в Киев - хочу один пожить.

Давайте махнемся, вы в 2-к в безопастном обл. центре (есть бойлер, сможете мыться), а я в Австрию? Что-то как-то 5 мес. самому жить - очень неприкольно.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 11:51

Три місяці після деокупації: як відновлюється ринок оренди https://blog.olx.ua/29197/tri-misjaci-p ... iivshhini/
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 12:37

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

BIGor написав:
  airmax78 написав:У меня в двушке уже 5 женщин живут, включая жену и дочку. Я с работы стараюсь вернуться когда уже все спят. Всерьез думаю вернуться в Киев - хочу один пожить.

Давайте махнемся, вы в 2-к в безопастном обл. центре (есть бойлер, сможете мыться), а я в Австрию? Что-то как-то 5 мес. самому жить - очень неприкольно.
Потягнете Австрію? Чи вже в ІТ відчули життя на широку ногу? :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 12:41

  Faceless написав:
BIGor написав:
  airmax78 написав:У меня в двушке уже 5 женщин живут, включая жену и дочку. Я с работы стараюсь вернуться когда уже все спят. Всерьез думаю вернуться в Киев - хочу один пожить.

Давайте махнемся, вы в 2-к в безопастном обл. центре (есть бойлер, сможете мыться), а я в Австрию? Что-то как-то 5 мес. самому жить - очень неприкольно.
Потягнете Австрію? Чи вже в ІТ відчули життя на широку ногу? :mrgreen:

До доходів Ейра мені ще треба х10, але я звик жити скромно.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 17:58

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Лукьяновка, однушка, новострой, 50 метров. 14,5 кгрн
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 18:50

  hume написав:Лукьяновка, однушка, новострой, 50 метров. 14,5 кгрн

Лукьяновка самый опасный район города.
Цены там аномально низкие.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 21:42

  UA написав:
  hume написав:Лукьяновка, однушка, новострой, 50 метров. 14,5 кгрн

Лукьяновка самый опасный район города.
Цены там аномально низкие.

Не знаю писал уже, или нет. Звонки по Лукьновке есть, очень много интересуются врачей. В районе Лукьяновки очень много разных больничных учреждений, возможно пошла миграция врачей из других городов. После второго прилёта во Львовский квартал у меня сразу отказались от просмотра два человека :mrgreen:
hume
 
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