Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Лукьяновка, однушка, новострой, 50 метров. 14,5 кгрн
Лукьяновка самый опасный район города. Цены там аномально низкие.
Не знаю писал уже, или нет. Звонки по Лукьновке есть, очень много интересуются врачей. В районе Лукьяновки очень много разных больничных учреждений, возможно пошла миграция врачей из других городов. После второго прилёта во Львовский квартал у меня сразу отказались от просмотра два человека
hume написав:Лукьяновка, однушка, новострой, 50 метров. 14,5 кгрн
Лукьяновка самый опасный район города. Цены там аномально низкие.
Не знаю писал уже, или нет. Звонки по Лукьновке есть, очень много интересуются врачей. В районе Лукьяновки очень много разных больничных учреждений, возможно пошла миграция врачей из других городов. После второго прилёта во Львовский квартал у меня сразу отказались от просмотра два человека
Согласен, Военный госпиталь, охматдет, мвс комплекс на герцена, на пимоненка. А вопрос, что с ЖК Стартом, вроде и достроили но видно что даже ремонты не идут. По идее инвесторов сейчас даже ленивый не опрокидывает, все можно спиать на форс-мажорный пункт договора.