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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2292229322942295
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 14:40

  airmax78 написав:Всерьез думаю вернуться в Киев - хочу один пожить.

навеяло...
Я расскажу тебе о том,
Что жил другой когда-то жизнью,
И что остался где-то дом,
В котором рано спать ложились,
И дружно жили с мамой мы,
И что ходил когда-то в школу.
Еще не скоро до зимы,
Пока не скоро…
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 13:13

аренда ожила, с дисконтом 30-40% от довоенных значений. Аттакуют звонками телефон и вайбер. Всем надо срочно. Все хотят посмотреть вот прямо сейчас.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 13:24

https://focus.ua/ukraine/525387-kievlya ... on-klichko
Я вот что подумал, примерно к середине декабря технически безграмотное население осознает, что в новостроее тепло и светло. Что соответственно неминуемо поднимет цену аренды в новострее.
Выходит есть смысл сейчас заключать/пролонгировать договора аренды так, чтобы выйти на с пустой квартирой к началу декабря.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 13:34

  UA написав:https://focus.ua/ukraine/525387-kievlyane-dolzhny-zapastis-teploy-odezhdoy-i-odeyalami-na-otopitelnyy-sezon-klichko
Я вот что подумал, примерно к середине декабря технически безграмотное население осознает, что в новостроее тепло и светло. Что соответственно неминуемо поднимет цену аренды в новострее.
Выходит есть смысл сейчас заключать/пролонгировать договора аренды так, чтобы выйти на с пустой квартирой к началу декабря.

Новобудови отримували ліміти споживання газа ще до війни. Не впевнений, що у новобудовах буде тепліше.
Коли пенс у хрущовці буде сидіти в холоді, він буде проклинати Клічко. Мешканець новобудови УК, Нафтогаз. Про кого місто буде дбати у першу чергу?
Vlad442
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