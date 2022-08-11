навеяло...
Я расскажу тебе о том,
Что жил другой когда-то жизнью,
И что остался где-то дом,
В котором рано спать ложились,
И дружно жили с мамой мы,
И что ходил когда-то в школу.
Еще не скоро до зимы,
Пока не скоро…
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Додано: Нед 14 сер, 2022 14:40
Додано: Пон 15 сер, 2022 13:13
аренда ожила, с дисконтом 30-40% от довоенных значений. Аттакуют звонками телефон и вайбер. Всем надо срочно. Все хотят посмотреть вот прямо сейчас.
Додано: Пон 15 сер, 2022 13:24
Я вот что подумал, примерно к середине декабря технически безграмотное население осознает, что в новостроее тепло и светло. Что соответственно неминуемо поднимет цену аренды в новострее.
Выходит есть смысл сейчас заключать/пролонгировать договора аренды так, чтобы выйти на с пустой квартирой к началу декабря.
Додано: Пон 15 сер, 2022 13:34
Новобудови отримували ліміти споживання газа ще до війни. Не впевнений, що у новобудовах буде тепліше.
Коли пенс у хрущовці буде сидіти в холоді, він буде проклинати Клічко. Мешканець новобудови УК, Нафтогаз. Про кого місто буде дбати у першу чергу?
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