Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Всерьез думаю вернуться в Киев - хочу один пожить.
навеяло...
Я расскажу тебе о том, Что жил другой когда-то жизнью, И что остался где-то дом, В котором рано спать ложились, И дружно жили с мамой мы, И что ходил когда-то в школу. Еще не скоро до зимы, Пока не скоро…
https://focus.ua/ukraine/525387-kievlya ... on-klichko Я вот что подумал, примерно к середине декабря технически безграмотное население осознает, что в новостроее тепло и светло. Что соответственно неминуемо поднимет цену аренды в новострее. Выходит есть смысл сейчас заключать/пролонгировать договора аренды так, чтобы выйти на с пустой квартирой к началу декабря.
UA написав:https://focus.ua/ukraine/525387-kievlyane-dolzhny-zapastis-teploy-odezhdoy-i-odeyalami-na-otopitelnyy-sezon-klichko Я вот что подумал, примерно к середине декабря технически безграмотное население осознает, что в новостроее тепло и светло. Что соответственно неминуемо поднимет цену аренды в новострее. Выходит есть смысл сейчас заключать/пролонгировать договора аренды так, чтобы выйти на с пустой квартирой к началу декабря.
Новобудови отримували ліміти споживання газа ще до війни. Не впевнений, що у новобудовах буде тепліше. Коли пенс у хрущовці буде сидіти в холоді, він буде проклинати Клічко. Мешканець новобудови УК, Нафтогаз. Про кого місто буде дбати у першу чергу?
UA написав:Какой ещё газ? Все мои новости получают тепло от ТЕЦ. Вентиль регулировки подачи ввода на балансе ОСББ или управляющей компании.
Ну явно мається на увазі з котлами та автономкою, таких достатньо. Ще великий плюс - у таких зазвичай і утеплення всього будинку якісно зроблено, навіть якщо електрикою підігрівати то не відразу все на вулицю піде, деякі взагалі від сусідів гріються взимку і економлять.