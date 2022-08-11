навеяло...
Я расскажу тебе о том,
Что жил другой когда-то жизнью,
И что остался где-то дом,
В котором рано спать ложились,
И дружно жили с мамой мы,
И что ходил когда-то в школу.
Еще не скоро до зимы,
Пока не скоро…
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Додано: Нед 14 сер, 2022 14:40
Додано: Пон 15 сер, 2022 13:13
аренда ожила, с дисконтом 30-40% от довоенных значений. Аттакуют звонками телефон и вайбер. Всем надо срочно. Все хотят посмотреть вот прямо сейчас.
Додано: Пон 15 сер, 2022 13:24
Я вот что подумал, примерно к середине декабря технически безграмотное население осознает, что в новостроее тепло и светло. Что соответственно неминуемо поднимет цену аренды в новострее.
Выходит есть смысл сейчас заключать/пролонгировать договора аренды так, чтобы выйти на с пустой квартирой к началу декабря.
Додано: Пон 15 сер, 2022 13:34
Новобудови отримували ліміти споживання газа ще до війни. Не впевнений, що у новобудовах буде тепліше.
Коли пенс у хрущовці буде сидіти в холоді, він буде проклинати Клічко. Мешканець новобудови УК, Нафтогаз. Про кого місто буде дбати у першу чергу?
Додано: Пон 15 сер, 2022 14:37
Какой ещё газ? Все мои новости получают тепло от ТЕЦ.
Вентиль регулировки подачи ввода на балансе ОСББ или управляющей компании.
Додано: Пон 15 сер, 2022 14:42
Ну явно мається на увазі з котлами та автономкою, таких достатньо.
Ще великий плюс - у таких зазвичай і утеплення всього будинку якісно зроблено, навіть якщо електрикою підігрівати то не відразу все на вулицю піде, деякі взагалі від сусідів гріються взимку і економлять.
Додано: Пон 15 сер, 2022 14:43
Додано: Пон 15 сер, 2022 16:10
Это фантазии.
Напишите техническое решение для соблюдения этого лимита?
В новостроях будут ходить в трусах в старом фонде сбивать сосульки с носа.
Просто масса населения осознает это к середине декабря. И лишь тогда, цены аренды новостроя удвоятся или утроятся.
Додано: Пон 15 сер, 2022 16:52
кое -где есть котельные
сейчас как раз профилактика, нет гор воды до конца августа
году так в прошлом-позапрошлом с удивлением узнал, что в некоторых домах комплекса (зайтройщик оабнкротился) горячей воды центральной нет как класса, бойлеры онли, а центральне опалення включают чуток позднее
Додано: Пон 15 сер, 2022 16:58
Новострои часто полупустые стоят, причем с закрытыми вентилями на отоплении зимой. И да, централизованная горячая вода - после заселения большинства жильцов, не скажу какой точно %. Те кто надеялся что все будет скоро и не поставили бойлер, ии маленький - в большом обломе и фрустрации
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