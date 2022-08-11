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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 14:40

  airmax78 написав:Всерьез думаю вернуться в Киев - хочу один пожить.

навеяло...
Я расскажу тебе о том,
Что жил другой когда-то жизнью,
И что остался где-то дом,
В котором рано спать ложились,
И дружно жили с мамой мы,
И что ходил когда-то в школу.
Еще не скоро до зимы,
Пока не скоро…
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 13:13

аренда ожила, с дисконтом 30-40% от довоенных значений. Аттакуют звонками телефон и вайбер. Всем надо срочно. Все хотят посмотреть вот прямо сейчас.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 13:24

https://focus.ua/ukraine/525387-kievlya ... on-klichko
Я вот что подумал, примерно к середине декабря технически безграмотное население осознает, что в новостроее тепло и светло. Что соответственно неминуемо поднимет цену аренды в новострее.
Выходит есть смысл сейчас заключать/пролонгировать договора аренды так, чтобы выйти на с пустой квартирой к началу декабря.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 13:34

  UA написав:https://focus.ua/ukraine/525387-kievlyane-dolzhny-zapastis-teploy-odezhdoy-i-odeyalami-na-otopitelnyy-sezon-klichko
Я вот что подумал, примерно к середине декабря технически безграмотное население осознает, что в новостроее тепло и светло. Что соответственно неминуемо поднимет цену аренды в новострее.
Выходит есть смысл сейчас заключать/пролонгировать договора аренды так, чтобы выйти на с пустой квартирой к началу декабря.

Новобудови отримували ліміти споживання газа ще до війни. Не впевнений, що у новобудовах буде тепліше.
Коли пенс у хрущовці буде сидіти в холоді, він буде проклинати Клічко. Мешканець новобудови УК, Нафтогаз. Про кого місто буде дбати у першу чергу?
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 14:37

Какой ещё газ? Все мои новости получают тепло от ТЕЦ.
Вентиль регулировки подачи ввода на балансе ОСББ или управляющей компании.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 14:42

  UA написав:Какой ещё газ? Все мои новости получают тепло от ТЕЦ.
Вентиль регулировки подачи ввода на балансе ОСББ или управляющей компании.

Ну явно мається на увазі з котлами та автономкою, таких достатньо.
Ще великий плюс - у таких зазвичай і утеплення всього будинку якісно зроблено, навіть якщо електрикою підігрівати то не відразу все на вулицю піде, деякі взагалі від сусідів гріються взимку і економлять.
zerocool
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 14:43

  UA написав:Какой ещё газ? Все мои новости получают тепло от ТЕЦ.
Вентиль регулировки подачи ввода на балансе ОСББ или управляющей компании.

Тоді вони отримають ліміт гігакалорій, які можуть спожити за сезон. Так щоб одни мерзли, а другі гріли боки за тепло по соціальним тарифам, це неможливо.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 16:10

  Vlad442 написав:
  UA написав:Какой ещё газ? Все мои новости получают тепло от ТЕЦ.
Вентиль регулировки подачи ввода на балансе ОСББ или управляющей компании.

Тоді вони отримають ліміт гігакалорій, які можуть спожити за сезон. Так щоб одни мерзли, а другі гріли боки за тепло по соціальним тарифам, це неможливо.

Это фантазии.
Напишите техническое решение для соблюдения этого лимита?
В новостроях будут ходить в трусах в старом фонде сбивать сосульки с носа.
Просто масса населения осознает это к середине декабря. И лишь тогда, цены аренды новостроя удвоятся или утроятся.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 16:52

  UA написав:Какой ещё газ? Все мои новости получают тепло от ТЕЦ.
Вентиль регулировки подачи ввода на балансе ОСББ или управляющей компании.


кое -где есть котельные
сейчас как раз профилактика, нет гор воды до конца августа
году так в прошлом-позапрошлом с удивлением узнал, что в некоторых домах комплекса (зайтройщик оабнкротился) горячей воды центральной нет как класса, бойлеры онли, а центральне опалення включают чуток позднее
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 16:58

Новострои часто полупустые стоят, причем с закрытыми вентилями на отоплении зимой. И да, централизованная горячая вода - после заселения большинства жильцов, не скажу какой точно %. Те кто надеялся что все будет скоро и не поставили бойлер, ии маленький - в большом обломе и фрустрации
fox767676
 
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