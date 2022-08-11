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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2293229422952296
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 17:12

  fox767676 написав:Новострои часто полупустые стоят, причем с закрытыми вентилями на отоплении зимой. И да, централизованная горячая вода - после заселения большинства жильцов, не скажу какой точно %. Те кто надеялся что все будет скоро и не поставили бойлер, ии маленький - в большом обломе и фрустрации

В нелюбих так іпенях Ірпенів якраз в основному в новобудовах індивідуальне опалення, хоча є будинки із будинковою котелнею.

От як буде почувати себе "старий фонд" КРЖН, відповість зима.
В малих містах (за винятком Українки, де ТЕЦ), в яких ще збереглося централізоване опалення, думаю буде повна опа огурцов.
flyman
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  #<1 ... 2293229422952296
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