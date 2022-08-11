fox767676 написав:Новострои часто полупустые стоят, причем с закрытыми вентилями на отоплении зимой. И да, централизованная горячая вода - после заселения большинства жильцов, не скажу какой точно %. Те кто надеялся что все будет скоро и не поставили бойлер, ии маленький - в большом обломе и фрустрации
В нелюбих так іпенях Ірпенів якраз в основному в новобудовах індивідуальне опалення, хоча є будинки із будинковою котелнею.
От як буде почувати себе "старий фонд" КРЖН, відповість зима.
В малих містах (за винятком Українки, де ТЕЦ), в яких ще збереглося централізоване опалення, думаю буде повна опа огурцов.