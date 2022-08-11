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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 сер, 2022 17:12
fox767676 написав:
Новострои часто полупустые стоят, причем с закрытыми вентилями на отоплении зимой. И да, централизованная горячая вода - после заселения большинства жильцов, не скажу какой точно %. Те кто надеялся что все будет скоро и не поставили бойлер, ии маленький - в большом обломе и фрустрации
В нелюбих так іпенях Ірпенів якраз в основному в новобудовах індивідуальне опалення, хоча є будинки із будинковою котелнею.
От як буде почувати себе "старий фонд" КРЖН, відповість зима.
В малих містах (за винятком Українки, де ТЕЦ), в яких ще збереглося централізоване опалення, думаю буде повна опа огурцов.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 17:59
fox767676 написав:
Новострои часто полупустые стоят, причем с закрытыми вентилями на отоплении зимой. И да, централизованная горячая вода - после заселения большинства жильцов, не скажу какой точно %. Те кто надеялся что все будет скоро и не поставили бойлер, ии маленький - в большом обломе и фрустрации
Какой нормальный человек станет жить в только сданном новстрое?
Новострой только лет через 5 становится пригодным для жизни.
Перфораторы, строительный мусор по этажам, не все лифты работают, терки среди соседей...
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Додано: Пон 15 сер, 2022 17:59
fox767676 написав:
Новострои часто полупустые стоят, причем с закрытыми вентилями на отоплении зимой. И да, централизованная горячая вода - после заселения большинства жильцов, не скажу какой точно %. Те кто надеялся что все будет скоро и не поставили бойлер, ии маленький - в большом обломе и фрустрации
подтверждаю, что заселенный наполовину новострой брать нельзя. Проблем будет море. Остальная половина окажется инвесторами которые ни за что не платят, соответственно остальные будут получать мЕньший объем услуг или по двойному тарифу. Газ могут вообще не дать. Или котельную не запустить. У меня есть пример. Электроотоплению пофиг один вы живете или с соседями, только доп. расход на обогрев соседских квартир будет из вашего кармана.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 20:48
vitaliian написав:
аренда ожила, с дисконтом 30-40% от довоенных значений. Аттакуют звонками телефон и вайбер. Всем надо срочно. Все хотят посмотреть вот прямо сейчас.
Да, є таке, схоже що відкопують навіть зовсім старі оголошення.
Заїхав до Києва - за відчуттями народу вже як у стандартному серпні, якщо не більше. Схоже, що тих хто залишився у Львові-Варшаві замінив Харків-Миколаїв та ще Херсон зверху.
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