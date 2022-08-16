Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
fox767676 написав:Новострои часто полупустые стоят, причем с закрытыми вентилями на отоплении зимой. И да, централизованная горячая вода - после заселения большинства жильцов, не скажу какой точно %. Те кто надеялся что все будет скоро и не поставили бойлер, ии маленький - в большом обломе и фрустрации
Какой нормальный человек станет жить в только сданном новстрое? Новострой только лет через 5 становится пригодным для жизни. Перфораторы, строительный мусор по этажам, не все лифты работают, терки среди соседей...
fox767676 написав:Новострои часто полупустые стоят, причем с закрытыми вентилями на отоплении зимой. И да, централизованная горячая вода - после заселения большинства жильцов, не скажу какой точно %. Те кто надеялся что все будет скоро и не поставили бойлер, ии маленький - в большом обломе и фрустрации
подтверждаю, что заселенный наполовину новострой брать нельзя. Проблем будет море. Остальная половина окажется инвесторами которые ни за что не платят, соответственно остальные будут получать мЕньший объем услуг или по двойному тарифу. Газ могут вообще не дать. Или котельную не запустить. У меня есть пример. Электроотоплению пофиг один вы живете или с соседями, только доп. расход на обогрев соседских квартир будет из вашего кармана.
zerocool В Харькове с работой наверно похуже чем в Киеве И непригодно для жилья наверно 20-30% жилфонда, сколько там в процентах населения жило не в курсе А выехало наверно больше чем на ЛБ Киева живёт
барабашов написав:zerocool В Харькове с работой наверно похуже чем в Киеве И непригодно для жилья наверно 20-30% жилфонда, сколько там в процентах населения жило не в курсе А выехало наверно больше чем на ЛБ Киева живёт
На что беженцы из Харькова живут в Киеве? Доходы от коммерческой недвижимости в Харькове вероятно стремятся к нулю. Даже не знаю на сколько хватит заначки среднего харьковчанина. Предположу что семейным на пол года. Одиночки может до года протянут на сбережения. Харьковчане вроде тоже играли в азартную игру от крупье Первого - "Отдай все деньги застройщику" Сберегать долларе было не немодно.
Активність ринку оренди квартир у Києві відновилася до рівня 23 лютого https://interfax.com.ua/news/economic/852531.html Мені сьогодні зателефонували з АН щодо квартири, інфу про оренду якої виклав на ОЛХ у січні 2018 року. Ймовірно, продзвонюють стару базу, готуючись до вересневого набігу орендарів на золотоверхий Київ.
ihorkyiv написав:Активність ринку оренди квартир у Києві відновилася до рівня 23 лютого https://interfax.com.ua/news/economic/852531.html Мені сьогодні зателефонували з АН щодо квартири, інфу про оренду якої виклав на ОЛХ у січні 2018 року. Ймовірно, продзвонюють стару базу, готуючись до вересневого набігу орендарів на золотоверхий Київ.
ihorkyiv как ваша аренда по 4000 грн в принцентралье?
ihorkyiv написав:Активність ринку оренди квартир у Києві відновилася до рівня 23 лютого https://interfax.com.ua/news/economic/852531.html Мені сьогодні зателефонували з АН щодо квартири, інфу про оренду якої виклав на ОЛХ у січні 2018 року. Ймовірно, продзвонюють стару базу, готуючись до вересневого набігу орендарів на золотоверхий Київ.
ihorkyiv как ваша аренда по 4000 грн в принцентралье?
Не встигаю витирати сльози радості та живу сподіваннями, що у вересні орендні реалії випереджатимуть мрії.