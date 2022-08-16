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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 сер, 2022 07:55
Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
Додано: Сер 17 сер, 2022 08:48
Большинство объяв за 3000 грн это риелторские заманухи.
Вы будете смеяться, но амортизация у таких квартир тоже есть.
Начиная хоть бы с поверки счетчиков.
Додано: Сер 17 сер, 2022 08:55
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