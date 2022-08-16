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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2294229522962297
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 07:55

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

улыбнул термин "ипотечный минимализм" ))
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 08:48

  vitaliian написав:
Оренда житла. Скільки коштує найдешевша квартира в Києві (фото)

Окрему однокімнатну квартиру в Києві реально орендувати за три тисячі гривень. Одразу кілька пропозицій із такою ціною можна знайти сьогодні на найбільшому сайті комерційних оголошень OLX.ua.

Так, за таку ціну можна винайняти житло на першому поверсі дев’ятиповерхівки, що на Троєщині, проспект Маяковского, 24б.

https://glavcom.ua/kyiv/news/orenda-zhi ... 68292.html

Большинство объяв за 3000 грн это риелторские заманухи.
Вы будете смеяться, но амортизация у таких квартир тоже есть.
Начиная хоть бы с поверки счетчиков.
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 08:55

  Мизантрóп написав:улыбнул термин "ипотечный минимализм" ))
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Спрогнозирую тренд на стиль военный реализм.
Стиралка есть, но она не работает.
Посудомойка была, но её демонтировали и вывезли.
Бойлер системы чайник - тазик.
Всё что ломается чините сами.
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Повідомлень: 7138
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  #<1 ... 2294229522962297
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