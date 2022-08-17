Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 17 сер, 2022 07:55
улыбнул термин "ипотечный минимализм" ))
Мизантрóп
Повідомлень: 6893
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1384 раз.
Подякували: 1365 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 17 сер, 2022 08:48
vitaliian написав:
Оренда житла. Скільки коштує найдешевша квартира в Києві (фото)
Окрему однокімнатну квартиру в Києві реально орендувати за три тисячі гривень. Одразу кілька пропозицій із такою ціною можна знайти сьогодні на найбільшому сайті комерційних оголошень OLX.ua.
Так, за таку ціну можна винайняти житло на першому поверсі дев’ятиповерхівки, що на Троєщині, проспект Маяковского, 24б.
https://glavcom.ua/kyiv/news/orenda-zhi ... 68292.html
Большинство объяв за 3000 грн это риелторские заманухи.
Вы будете смеяться, но амортизация у таких квартир тоже есть.
Начиная хоть бы с поверки счетчиков.
UA
Повідомлень: 7138
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1621 раз.
Подякували: 1911 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 17 сер, 2022 08:55
Мизантрóп написав:
улыбнул термин "ипотечный минимализм" ))
Спрогнозирую тренд на стиль военный реализм.
Стиралка есть, но она не работает.
Посудомойка была, но её демонтировали и вывезли.
Бойлер системы чайник - тазик.
Всё что ломается чините сами.
UA
Повідомлень: 7138
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1621 раз.
Подякували: 1911 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 17 сер, 2022 11:22
vitaliian
Заблокований
Повідомлень: 14421
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2068 раз.
Подякували: 2910 раз.
Профіль
Додано: Сер 17 сер, 2022 11:30
vitaliian написав:
есть города где аренда дешевле 3к - там видимо нет амортизации
Харьков? Николаев?
там может самортизировать квартира прямо со стенами
sequence
Повідомлень: 6854
З нами з: 29.12.15
Подякував: 2034 раз.
Подякували: 1835 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 17 сер, 2022 23:49
vitaliian написав:
Оренда житла. Скільки коштує найдешевша квартира в Києві (фото)
Окрему однокімнатну квартиру в Києві реально орендувати за три тисячі гривень. Одразу кілька пропозицій із такою ціною можна знайти сьогодні на найбільшому сайті комерційних оголошень OLX.ua.
Так, за таку ціну можна винайняти житло на першому поверсі дев’ятиповерхівки, що на Троєщині, проспект Маяковского, 24б.
https://glavcom.ua/kyiv/news/orenda-zhi ... 68292.html
Так, повноцінна квартира за 3к зараз це точно замануха, плюс я ці навіть не бачу на олх. Без меблів можливо реальна, це одразу урізує кількість охочих у 10 разів.
В принципі за 3-3.5к ще можна знайти щось із "нюансами" краще ніж кімната, на кшталт студії 13 квадратів або приватного сектору. У вересні вже навряд.
zerocool
Повідомлень: 321
З нами з: 22.03.11
Подякував: 42 раз.
Подякували: 41 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
5944
2707450
102167
22801354
Сер 17 сер, 2022 21:23 Bolt
9432
2907530