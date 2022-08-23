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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2295229622972298
Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 13:58

  Прохожий написав:
  барабашов написав:Не бажае нарид жить в прелестях Флуя и пенсионном фонде Франта с обойками эпохи ускорения и хозрасчёта
Не кацапы одним словом
Значит не всё ещё потеряно и Эйр может и продаст свой шторрен-wohnung по цене недостроенного Сигнатюра

вести с полей
попросили дальние родственники помочь снять хату, приехали из ваших краёв, заипали постоянные обстрелы...
нашел без рыла 2к хрущик на сев площади за 5к, сразу удивился цене и то что не могут сдать
приехали посмотреть, бэк ин 80е...короче люди отказались
сняли 1к новострой на академе за 9к
вот такое оно падение...

кстати подумал, прелесть Зйра стоит дешевле одного залпа Химарса, прикольно)))

ВСУ Тетрис за неделю выстреливает из химарсов (ну ОК, может за месяц). Война это очень дорого. Всегда так было.
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 14:54

Не деактивировал объяву уже сданной квартиры, поднял цену на 10% и наблюдаю (для эксперимента).
Вчера-сегодня много звонят рылы и потенциальные арендаторы и как попугаи - хотим на просмотр 25-26 августа.
Говорю - цена без торга. Согласны? Чтобы время не терять.
Ни один не отпал, все согласны.
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 23:08

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Плюс 10% - это ж в гривне от сданной при курсе под 40, не 32 в мае?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 23:27

  барабашов написав:Плюс 10% - это ж в гривне от сданной при курсе под 40, не 32 в мае?

От сданной на позапрошлых выходных.
От цен середины мая, рост гривневых цен аренды в Киеве 40-50%
Короче, возможно скоро догоним Кропивницкий и Полтаву.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 00:08

UA
А по какой цене сдали первоначально если не секрет?
Сомневаюсь что в Кировограде и Полтаве есть аналоги ЦП и тем более Джеков с НЛ где можно выбрать квартиру не только по цене, но и по своим снобским заскокам, и в районе 30-100кгрн
барабашов
 
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