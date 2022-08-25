|
|
|
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Пон 22 сер, 2022 13:58
Прохожий написав: барабашов написав:
Не бажае нарид жить в прелестях Флуя и пенсионном фонде Франта с обойками эпохи ускорения и хозрасчёта
Не кацапы одним словом
Значит не всё ещё потеряно и Эйр может и продаст свой шторрен-wohnung по цене недостроенного Сигнатюра
вести с полей
попросили дальние родственники помочь снять хату, приехали из ваших краёв, заипали постоянные обстрелы...
нашел без рыла 2к хрущик на сев площади за 5к, сразу удивился цене и то что не могут сдать
приехали посмотреть, бэк ин 80е...короче люди отказались
сняли 1к новострой на академе за 9к
вот такое оно падение...
кстати подумал, прелесть Зйра стоит дешевле одного залпа Химарса, прикольно)))
ВСУ Тетрис за неделю выстреливает из химарсов (ну ОК, может за месяц). Война это очень дорого. Всегда так было.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40853
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 5054 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 23 сер, 2022 14:54
Не деактивировал объяву уже сданной квартиры, поднял цену на 10% и наблюдаю (для эксперимента).
Вчера-сегодня много звонят рылы и потенциальные арендаторы и как попугаи - хотим на просмотр 25-26 августа.
Говорю - цена без торга. Согласны? Чтобы время не терять.
Ни один не отпал, все согласны.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7156
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1630 раз.
- Подякували: 1918 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 23 сер, 2022 23:08
Плюс 10% - это ж в гривне от сданной при курсе под 40, не 32 в мае?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2499
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 231 раз.
- Подякували: 245 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 сер, 2022 23:27
барабашов написав:
Плюс 10% - это ж в гривне от сданной при курсе под 40, не 32 в мае?
От сданной на позапрошлых выходных.
От цен середины мая, рост гривневых цен аренды в Киеве 40-50%
Короче, возможно скоро догоним Кропивницкий и Полтаву.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7156
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1630 раз.
- Подякували: 1918 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 24 сер, 2022 00:08
UA
А по какой цене сдали первоначально если не секрет?
Сомневаюсь что в Кировограде и Полтаве есть аналоги ЦП и тем более Джеков с НЛ где можно выбрать квартиру не только по цене, но и по своим снобским заскокам, и в районе 30-100кгрн
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2499
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 231 раз.
- Подякували: 245 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 24 сер, 2022 00:17
UA написав:
Не деактивировал объяву уже сданной квартиры, поднял цену на 10% и наблюдаю (для эксперимента).
Вчера-сегодня много звонят рылы и потенциальные арендаторы и как попугаи - хотим на просмотр 25-26 августа.
Говорю - цена без торга. Согласны? Чтобы время не терять.
Ни один не отпал, все согласны.
1 сентября начинается учебный процесс, а учителям и преподам + сопутствующие профессии на работу, после 1 сентября шквал звонков поубавится.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11617
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1727 раз.
- Подякували: 2539 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 24 сер, 2022 09:12
барабашов написав:UA
А по какой цене сдали первоначально если не секрет?
Сомневаюсь что в Кировограде и Полтаве есть аналоги ЦП и тем более Джеков с НЛ где можно выбрать квартиру не только по цене, но и по своим снобским заскокам, и в районе 30-100кгрн
15 кгрн это не новострой.
НЛ от 500 у.е стартует
С модными домами сюрреализм какой то.
На просмотр могут прийти люди из Марика и торговаться, обосновывая торг - мол мы в Марике всё потеряли.
Намекаешь мол в Киеве есть дома и районы попроще и подешевле.
Нееет, мы хотим жить в модном и хорошем.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7156
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1630 раз.
- Подякували: 1918 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 24 сер, 2022 23:38
UA написав:
15 кгрн это не новострой.
барабашов написав:UA
А по какой цене сдали первоначально если не секрет?
Сомневаюсь что в Кировограде и Полтаве есть аналоги ЦП и тем более Джеков с НЛ где можно выбрать квартиру не только по цене, но и по своим снобским заскокам, и в районе 30-100кгрн
НЛ от 500 у.е стартует
С модными домами сюрреализм какой то.
На просмотр могут прийти люди из Марика и торговаться, обосновывая торг - мол мы в Марике всё потеряли.
Намекаешь мол в Киеве есть дома и районы попроще и подешевле.
Нееет, мы хотим жить в модном и хорошем.
Вы им как аргумент: "вон в Севене вообще люди по 35кгрн сдают"
-
Damien
-
-
- Повідомлень: 820
- З нами з: 28.04.20
- Подякував: 506 раз.
- Подякували: 616 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 сер, 2022 22:45
UA написав:
От цен середины мая, рост гривневых цен аренды в Киеве 40-50%
Короче, возможно скоро догоним Кропивницкий и Полтаву.
арендатор, харьковский айтишник, поехал на Киев. Сказал: "в Киеве возможностей больше"...
Кто бы мог подумать, что цена провинциального областного центра будет больше столицы... (коллеги, буду благодарна за подсказку - как в договоре правильно прописать привязку к баксу, заранее - сенкс.)
-
vhata
-
-
- Повідомлень: 460
- З нами з: 06.05.18
- Подякував: 160 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|102349
|23229577
|
Чет 25 сер, 2022 22:17
UA
|
|9446
|3470023
|
|
|6038
|3278782
|
Чет 25 сер, 2022 12:08
akurt
|