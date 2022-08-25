посмотрел статистику ПОХ
за 1 день - добавлено 5 квартир от частников, 3 из которых явно заманухи па 7т
т.е. в сухом остатке 2 квартиры
цена от майских +30%
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 сер, 2022 10:34
посмотрел статистику ПОХ
за 1 день - добавлено 5 квартир от частников, 3 из которых явно заманухи па 7т
т.е. в сухом остатке 2 квартиры
цена от майских +30%
|