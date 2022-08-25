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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 сер, 2022 10:34
UA написав: барабашов написав:
Плюс 10% - это ж в гривне от сданной при курсе под 40, не 32 в мае?
От сданной на позапрошлых выходных.
От цен середины мая, рост гривневых цен аренды в Киеве 40-50%
Короче, возможно скоро догоним Кропивницкий и Полтаву.
посмотрел статистику ПОХ
за 1 день - добавлено 5 квартир от частников, 3 из которых явно заманухи па 7т
т.е. в сухом остатке 2 квартиры
цена от майских +30%
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:08
vhata написав: UA написав:
От цен середины мая, рост гривневых цен аренды в Киеве 40-50%
Короче, возможно скоро догоним Кропивницкий и Полтаву.
арендатор, харьковский айтишник, поехал на Киев. Сказал: "в Киеве возможностей больше"...
Кто бы мог подумать, что цена провинциального областного центра будет больше столицы... (коллеги, буду благодарна за подсказку - как в договоре правильно прописать привязку к баксу, заранее - сенкс.)
"Орендна плата встановлюється в розмірі 30 доларів США за один квадратний метр загальної площі квартири на місяць. Оплата здійснюється в доларах США, готівкою, не пошкодженими купюрами, не пізніше першого робочого дня місяця, за який здійснюється оплата."
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:10
airmax78 написав: vhata написав: UA написав:
От цен середины мая, рост гривневых цен аренды в Киеве 40-50%
Короче, возможно скоро догоним Кропивницкий и Полтаву.
арендатор, харьковский айтишник, поехал на Киев. Сказал: "в Киеве возможностей больше"...
Кто бы мог подумать, что цена провинциального областного центра будет больше столицы... (коллеги, буду благодарна за подсказку - как в договоре правильно прописать привязку к баксу, заранее - сенкс.)
"Орендна плата встановлюється в розмірі 30 доларів США за один квадратний метр загальної площі квартири на місяць. Оплата здійснюється в доларах США, готівкою, не пошкодженими купюрами, не пізніше першого робочого дня місяця, за який здійснюється оплата."
"Процес оплати орендар має виконувати на колінах, не піднімаючи очей, тричі вклонившись до і після передачі грошей "
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:17
Faceless написав: airmax78 написав: vhata написав:
арендатор, харьковский айтишник, поехал на Киев. Сказал: "в Киеве возможностей больше"...
Кто бы мог подумать, что цена провинциального областного центра будет больше столицы... (коллеги, буду благодарна за подсказку - как в договоре правильно прописать привязку к баксу, заранее - сенкс.)
"Орендна плата встановлюється в розмірі 30 доларів США за один квадратний метр загальної площі квартири на місяць. Оплата здійснюється в доларах США, готівкою, не пошкодженими купюрами, не пізніше першого робочого дня місяця, за який здійснюється оплата."
"Процес оплати орендар має виконувати на колінах, не піднімаючи очей, тричі вклонившись до і після передачі грошей "
Це зайве. Але місце платежу потрібно вказати. Стандартно: за адресою предмета оренди. Можна передбачити у якості виключення, можливість повної чи часткової оплати в гривні за готівковим курсом продажу дол. США що розміщується на ресурсі minfin.ua, але краще не ускладнювати.
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