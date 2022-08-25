Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:От цен середины мая, рост гривневых цен аренды в Киеве 40-50% Короче, возможно скоро догоним Кропивницкий и Полтаву.
арендатор, харьковский айтишник, поехал на Киев. Сказал: "в Киеве возможностей больше"... Кто бы мог подумать, что цена провинциального областного центра будет больше столицы... (коллеги, буду благодарна за подсказку - как в договоре правильно прописать привязку к баксу, заранее - сенкс.)
"Орендна плата встановлюється в розмірі 30 доларів США за один квадратний метр загальної площі квартири на місяць. Оплата здійснюється в доларах США, готівкою, не пошкодженими купюрами, не пізніше першого робочого дня місяця, за який здійснюється оплата."
UA написав:От цен середины мая, рост гривневых цен аренды в Киеве 40-50% Короче, возможно скоро догоним Кропивницкий и Полтаву.
арендатор, харьковский айтишник, поехал на Киев. Сказал: "в Киеве возможностей больше"... Кто бы мог подумать, что цена провинциального областного центра будет больше столицы... (коллеги, буду благодарна за подсказку - как в договоре правильно прописать привязку к баксу, заранее - сенкс.)
"Орендна плата встановлюється в розмірі 30 доларів США за один квадратний метр загальної площі квартири на місяць. Оплата здійснюється в доларах США, готівкою, не пошкодженими купюрами, не пізніше першого робочого дня місяця, за який здійснюється оплата."
"Процес оплати орендар має виконувати на колінах, не піднімаючи очей, тричі вклонившись до і після передачі грошей "
vhata написав:арендатор, харьковский айтишник, поехал на Киев. Сказал: "в Киеве возможностей больше"... Кто бы мог подумать, что цена провинциального областного центра будет больше столицы... (коллеги, буду благодарна за подсказку - как в договоре правильно прописать привязку к баксу, заранее - сенкс.)
"Орендна плата встановлюється в розмірі 30 доларів США за один квадратний метр загальної площі квартири на місяць. Оплата здійснюється в доларах США, готівкою, не пошкодженими купюрами, не пізніше першого робочого дня місяця, за який здійснюється оплата."
"Процес оплати орендар має виконувати на колінах, не піднімаючи очей, тричі вклонившись до і після передачі грошей "
Це зайве. Але місце платежу потрібно вказати. Стандартно: за адресою предмета оренди. Можна передбачити у якості виключення, можливість повної чи часткової оплати в гривні за готівковим курсом продажу дол. США що розміщується на ресурсі minfin.ua, але краще не ускладнювати.
airmax78 написав:.. "Орендна плата встановлюється в розмірі 30 доларів США за один квадратний метр загальної площі квартири на місяць. Оплата здійснюється в доларах США, готівкою, не пошкодженими купюрами, не пізніше першого робочого дня місяця, за який здійснюється оплата."
ИМХО, мой юрист с какахами в суде смешает такие формулировки, да и вообще любые, где валюта не гривна. Между резидентами страны оплата только в гривнах. Идите за баксы в магазин молочко купите, попросите сдачу еще центами. У нас в кредитных договорах тоже есть страшилка: "если курс убежит, то кратно пересчитаем, даже не надейтесь". Ни разу не пользовались, ни в 2008, ни 2015, ни 2022. Бесперспективно. Юристы говорят, что любой первокурсник выиграет дело. PS Интересно, какими глазами на вас посмотрит арендодатель в Вене, когда вы ему предложите договор в долларах заключить. Вообще, не понимаю такую нелюбовь к нацвалюте. Как то странно получается - в этом месте Родину люблю, а в этом не очень
Востаннє редагувалось sequence в П'ят 26 сер, 2022 12:48, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:.. "Орендна плата встановлюється в розмірі 30 доларів США за один квадратний метр загальної площі квартири на місяць. Оплата здійснюється в доларах США, готівкою, не пошкодженими купюрами, не пізніше першого робочого дня місяця, за який здійснюється оплата."
ИМХО, мой юрист с какахами в суде смешает такие формулировки, да и вообще любые, где валюта не гривна. Между резидентами страны оплата только в гривнах. Идите за баксы в магазин молочко купите, попросите сдачу еще центами. У нас в кредитных договорах тоже есть страшилка: "если курс убежит, то кратно пересчитаем, даже не надейтесь". Ни разу не пользовались, ни в 2008, ни 2015, ни 2022. Бесперспективно. Юристы говорят, что любой первокурсник выиграет дело.
В договоре аренды должна быть арбитражная оговорка: "вcі суперечки за цим договором вирішуються відповідно до правил арбітражу Лондонського суду з міжнародного арбітражу". Все ж таки не херню какую-то в аренду сдаем, а квартиру в областном центре!
airmax78 написав:..В договоре аренды должна быть арбитражная оговорка:
Если не ошибаюсь, в товарно-денежных договорах допустимы привязки к инфляции держстата, ну и мелкая (макс 0,5% в день?) пеня за просрочку платежа. В сфере услуг тоже. Чтобы арбитражная оговорка имела силу, следует указать сторону, которая будет башлять за услуги суда в Лондоне )))
UA написав:Не деактивировал объяву уже сданной квартиры, поднял цену на 10% и наблюдаю (для эксперимента). Вчера-сегодня много звонят рылы и потенциальные арендаторы и как попугаи - хотим на просмотр 25-26 августа. Говорю - цена без торга. Согласны? Чтобы время не терять. Ни один не отпал, все согласны.
Как развиваются события дальше, сообщаете что это была шутка ?
UA написав:Не деактивировал объяву уже сданной квартиры, поднял цену на 10% и наблюдаю (для эксперимента). Вчера-сегодня много звонят рылы и потенциальные арендаторы и как попугаи - хотим на просмотр 25-26 августа. Говорю - цена без торга. Согласны? Чтобы время не терять. Ни один не отпал, все согласны.
Как развиваются события дальше, сообщаете что это была шутка ?
Дальше назначаю время контрольного созвона на котором сообщаю, что квартиру уже сняли. Желаю хорошего дня и найти квартиру лучше моей. Люблю разведывательные торпеды в аренде и особенно при продаже. Объективную картину о состоянии и тенденциях рынка практически никто не выкладывает. Всё сам.