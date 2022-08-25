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Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2296229722982299
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 10:34

  UA написав:
  барабашов написав:Плюс 10% - это ж в гривне от сданной при курсе под 40, не 32 в мае?

От сданной на позапрошлых выходных.
От цен середины мая, рост гривневых цен аренды в Киеве 40-50%
Короче, возможно скоро догоним Кропивницкий и Полтаву.

посмотрел статистику ПОХ
за 1 день - добавлено 5 квартир от частников, 3 из которых явно заманухи па 7т
т.е. в сухом остатке 2 квартиры
цена от майских +30%
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:08

  vhata написав:
  UA написав:От цен середины мая, рост гривневых цен аренды в Киеве 40-50%
Короче, возможно скоро догоним Кропивницкий и Полтаву.

арендатор, харьковский айтишник, поехал на Киев. Сказал: "в Киеве возможностей больше"...
Кто бы мог подумать, что цена провинциального областного центра будет больше столицы... (коллеги, буду благодарна за подсказку - как в договоре правильно прописать привязку к баксу, заранее - сенкс.)

"Орендна плата встановлюється в розмірі 30 доларів США за один квадратний метр загальної площі квартири на місяць. Оплата здійснюється в доларах США, готівкою, не пошкодженими купюрами, не пізніше першого робочого дня місяця, за який здійснюється оплата."
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:10

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

airmax78 написав:
  vhata написав:
  UA написав:От цен середины мая, рост гривневых цен аренды в Киеве 40-50%
Короче, возможно скоро догоним Кропивницкий и Полтаву.

арендатор, харьковский айтишник, поехал на Киев. Сказал: "в Киеве возможностей больше"...
Кто бы мог подумать, что цена провинциального областного центра будет больше столицы... (коллеги, буду благодарна за подсказку - как в договоре правильно прописать привязку к баксу, заранее - сенкс.)

"Орендна плата встановлюється в розмірі 30 доларів США за один квадратний метр загальної площі квартири на місяць. Оплата здійснюється в доларах США, готівкою, не пошкодженими купюрами, не пізніше першого робочого дня місяця, за який здійснюється оплата."


"Процес оплати орендар має виконувати на колінах, не піднімаючи очей, тричі вклонившись до і після передачі грошей "
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:17

  Faceless написав:
airmax78 написав:
  vhata написав:арендатор, харьковский айтишник, поехал на Киев. Сказал: "в Киеве возможностей больше"...
Кто бы мог подумать, что цена провинциального областного центра будет больше столицы... (коллеги, буду благодарна за подсказку - как в договоре правильно прописать привязку к баксу, заранее - сенкс.)

"Орендна плата встановлюється в розмірі 30 доларів США за один квадратний метр загальної площі квартири на місяць. Оплата здійснюється в доларах США, готівкою, не пошкодженими купюрами, не пізніше першого робочого дня місяця, за який здійснюється оплата."


"Процес оплати орендар має виконувати на колінах, не піднімаючи очей, тричі вклонившись до і після передачі грошей "

Це зайве. Але місце платежу потрібно вказати. Стандартно: за адресою предмета оренди. Можна передбачити у якості виключення, можливість повної чи часткової оплати в гривні за готівковим курсом продажу дол. США що розміщується на ресурсі minfin.ua, але краще не ускладнювати.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:32

  airmax78 написав:..
"Орендна плата встановлюється в розмірі 30 доларів США за один квадратний метр загальної площі квартири на місяць. Оплата здійснюється в доларах США, готівкою, не пошкодженими купюрами, не пізніше першого робочого дня місяця, за який здійснюється оплата."

ИМХО, мой юрист с какахами в суде смешает такие формулировки, да и вообще любые, где валюта не гривна. Между резидентами страны оплата только в гривнах. Идите за баксы в магазин молочко купите, попросите сдачу еще центами.
У нас в кредитных договорах тоже есть страшилка: "если курс убежит, то кратно пересчитаем, даже не надейтесь". Ни разу не пользовались, ни в 2008, ни 2015, ни 2022. Бесперспективно. Юристы говорят, что любой первокурсник выиграет дело.
PS Интересно, какими глазами на вас посмотрит арендодатель в Вене, когда вы ему предложите договор в долларах заключить.
Вообще, не понимаю такую нелюбовь к нацвалюте. Как то странно получается - в этом месте Родину люблю, а в этом не очень
Востаннє редагувалось sequence в П'ят 26 сер, 2022 12:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:46

  sequence написав:
  airmax78 написав:..
"Орендна плата встановлюється в розмірі 30 доларів США за один квадратний метр загальної площі квартири на місяць. Оплата здійснюється в доларах США, готівкою, не пошкодженими купюрами, не пізніше першого робочого дня місяця, за який здійснюється оплата."

ИМХО, мой юрист с какахами в суде смешает такие формулировки, да и вообще любые, где валюта не гривна. Между резидентами страны оплата только в гривнах. Идите за баксы в магазин молочко купите, попросите сдачу еще центами.
У нас в кредитных договорах тоже есть страшилка: "если курс убежит, то кратно пересчитаем, даже не надейтесь". Ни разу не пользовались, ни в 2008, ни 2015, ни 2022. Бесперспективно. Юристы говорят, что любой первокурсник выиграет дело.

В договоре аренды должна быть арбитражная оговорка: "вcі суперечки за цим договором вирішуються відповідно до правил арбітражу Лондонського суду з міжнародного арбітражу". Все ж таки не херню какую-то в аренду сдаем, а квартиру в областном центре!
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:53

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

  airmax78 написав:..В договоре аренды должна быть арбитражная оговорка:
Если не ошибаюсь, в товарно-денежных договорах допустимы привязки к инфляции держстата, ну и мелкая (макс 0,5% в день?) пеня за просрочку платежа. В сфере услуг тоже. Чтобы арбитражная оговорка имела силу, следует указать сторону, которая будет башлять за услуги суда в Лондоне )))
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:58

  UA написав:Не деактивировал объяву уже сданной квартиры, поднял цену на 10% и наблюдаю (для эксперимента).
Вчера-сегодня много звонят рылы и потенциальные арендаторы и как попугаи - хотим на просмотр 25-26 августа.
Говорю - цена без торга. Согласны? Чтобы время не терять.
Ни один не отпал, все согласны.


Как развиваются события дальше, сообщаете что это была шутка ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:43

  vladimir07 написав:
  UA написав:Не деактивировал объяву уже сданной квартиры, поднял цену на 10% и наблюдаю (для эксперимента).
Вчера-сегодня много звонят рылы и потенциальные арендаторы и как попугаи - хотим на просмотр 25-26 августа.
Говорю - цена без торга. Согласны? Чтобы время не терять.
Ни один не отпал, все согласны.


Как развиваются события дальше, сообщаете что это была шутка ?

Дальше назначаю время контрольного созвона на котором сообщаю, что квартиру уже сняли.
Желаю хорошего дня и найти квартиру лучше моей.
Люблю разведывательные торпеды в аренде и особенно при продаже.
Объективную картину о состоянии и тенденциях рынка практически никто не выкладывает.
Всё сам.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:55

  Faceless написав:"Процес оплати орендар має виконувати на колінах, не піднімаючи очей, тричі вклонившись до і після передачі грошей "

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0 ... 0%B3%D0%B8
В помощь
UA
 
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  #<1 ... 2296229722982299
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