RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тих хто знімає та здає
житлову нерухомість у Києві

Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2297229822992300
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 14:48

  sequence написав:
  airmax78 написав:..В договоре аренды должна быть арбитражная оговорка:
Если не ошибаюсь, в товарно-денежных договорах допустимы привязки к инфляции держстата, ну и мелкая (макс 0,5% в день?) пеня за просрочку платежа. В сфере услуг тоже. Чтобы арбитражная оговорка имела силу, следует указать сторону, которая будет башлять за услуги суда в Лондоне )))

В отношениях АРЕНДОДАТЕЛЬ-арендатор - возможно все. Арендаторов я бы заставлял подписывать договор всех членов семьи, создавая для них солидарную ответственность. Однозначно забирать загранпаспорта.
airmax78
 
Повідомлень: 40854
З нами з: 25.10.12
Подякував: 947 раз.
Подякували: 5055 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 15:46

  airmax78 написав:"Орендна плата встановлюється в розмірі 30 доларів США за один квадратний метр загальної площі квартири на місяць. Оплата здійснюється в доларах США, готівкою, не пошкодженими купюрами, не пізніше першого робочого дня місяця, за який здійснюється оплата."

Після цього за договором можна більше не платити, оскільки єдиним платіжним інструментом в Україні є гривня. І нехай флетлорд іде в ... Лондонський арбітраж
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4966
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1240 раз.
Подякували: 734 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 16:09

  airmax78 написав:
  sequence написав:
  airmax78 написав:..В договоре аренды должна быть арбитражная оговорка:
Если не ошибаюсь, в товарно-денежных договорах допустимы привязки к инфляции держстата, ну и мелкая (макс 0,5% в день?) пеня за просрочку платежа. В сфере услуг тоже. Чтобы арбитражная оговорка имела силу, следует указать сторону, которая будет башлять за услуги суда в Лондоне )))

В отношениях АРЕНДОДАТЕЛЬ-арендатор - возможно все. Арендаторов я бы заставлял подписывать договор всех членов семьи, создавая для них солидарную ответственность. Однозначно забирать загранпаспорта.

Я так понимаю скреплять договор нужно теперь кровью?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6535
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1043 раз.
Подякували: 1397 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2297229822992300
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 1 ... 10231, 10232, 10233
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
102324 23275495
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 сер, 2022 16:56
drevlyanin
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 603, 604, 605
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
6041 3360378
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 сер, 2022 14:21
akurt
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 943, 944, 945
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
9446 3505760
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 сер, 2022 17:40
privet_vam

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4262)
26.08.2022 18:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.