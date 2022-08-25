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Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 сер, 2022 14:48
sequence написав: airmax78 написав:
..В договоре аренды должна быть арбитражная оговорка:
Если не ошибаюсь, в товарно-денежных договорах допустимы привязки к инфляции держстата, ну и мелкая (макс 0,5% в день?) пеня за просрочку платежа. В сфере услуг тоже. Чтобы арбитражная оговорка имела силу, следует указать сторону, которая будет башлять за услуги суда в Лондоне )))
В отношениях АРЕНДОДАТЕЛЬ-арендатор - возможно все. Арендаторов я бы заставлял подписывать договор всех членов семьи, создавая для них солидарную ответственность. Однозначно забирать загранпаспорта.
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 15:46
airmax78 написав:
"Орендна плата встановлюється в розмірі 30 доларів США за один квадратний метр загальної площі квартири на місяць. Оплата здійснюється в доларах США
, готівкою, не пошкодженими купюрами, не пізніше першого робочого дня місяця, за який здійснюється оплата."
Після цього за договором можна більше не платити, оскільки єдиним платіжним інструментом в Україні є гривня. І нехай флетлорд іде в ... Лондонський арбітраж
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 16:09
airmax78 написав: sequence написав: airmax78 написав:
..В договоре аренды должна быть арбитражная оговорка:
Если не ошибаюсь, в товарно-денежных договорах допустимы привязки к инфляции держстата, ну и мелкая (макс 0,5% в день?) пеня за просрочку платежа. В сфере услуг тоже. Чтобы арбитражная оговорка имела силу, следует указать сторону, которая будет башлять за услуги суда в Лондоне )))
В отношениях АРЕНДОДАТЕЛЬ-арендатор - возможно все. Арендаторов я бы заставлял подписывать договор
всех членов семьи, создавая для них солидарную ответственность. Однозначно забирать загранпаспорта.
Я так понимаю скреплять договор нужно теперь кровью?
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