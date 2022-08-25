Додано: П'ят 26 сер, 2022 15:41

UA написав: fox767676 написав: Новострои часто полупустые стоят, причем с закрытыми вентилями на отоплении зимой. И да, централизованная горячая вода - после заселения большинства жильцов, не скажу какой точно %. Те кто надеялся что все будет скоро и не поставили бойлер, ии маленький - в большом обломе и фрустрации Новострои часто полупустые стоят, причем с закрытыми вентилями на отоплении зимой. И да, централизованная горячая вода - после заселения большинства жильцов, не скажу какой точно %. Те кто надеялся что все будет скоро и не поставили бойлер, ии маленький - в большом обломе и фрустрации

Какой нормальный человек станет жить в только сданном новстрое?

Новострой только лет через 5 становится пригодным для жизни.

Перфораторы, строительный мусор по этажам, не все лифты работают, терки среди соседей... Какой нормальный человек станет жить в только сданном новстрое?Новострой только лет через 5 становится пригодным для жизни.Перфораторы, строительный мусор по этажам, не все лифты работают, терки среди соседей...

согласен полностью, проблемы с лифтами, загаженные строителями, или постоянно ломающиеся от перегрузов, то что строители пытаются по-максимуму мешками загрузить, никакие предупреждения не помогают. Строительный мусор по полам, гадкая строительная пыль, которая будет въедаться в обувь и дышать нею, отсутствие уборки, буквально даже вывоза мусора может не быть. Перебои с электроэнергией и водой из-за временных схем подключения, а худшее вам будут 3 перфоратора одновременно сверлить и стучать молотками с 8 до 23 по субботам и воскресеньям, и будете каждый день выискивать квартиру которая это делает. Новострою нужно 1-2 года отстояться, чтоб большая часть квартир поделала ремонты и решились коммунальные проблемы. Чтоб я снял квартиру спустя полгода после сдачи в новострое - ни за какие деньги для спокойной жизни, а тем более для семьи.